Multi-Color Corporation anuncia la confirmación del plan de reorganización

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Multi-Color Corporation (“MCC” o la “compañía”), líder global en soluciones de etiquetas primarias, anunció hoy que el tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el distrito de Nueva Jersey (el “tribunal”) confirmó el plan de reorganización acordado por la compañía (el “plan”). En las próximas semanas, MCC espera salir del proceso de reorganización bajo el capítulo 11 acordado previamente.

En virtud de los términos del plan, MCC llevará a cabo una transacción integral de reestructuración que reducirá significativamente el nivel de endeudamiento de la compañía y recapitalizará el negocio. La reestructuración reduce la deuda neta en aproximadamente USD 3800 millones, disminuye el gasto anualizado por intereses en efectivo en más de USD 330 millones y extiende los vencimientos de la deuda a largo plazo hasta 2033. Además, MCC recibirá una importante inversión de USD 889 millones por parte de CD&R y de un grupo de prestamistas garantizados de MCC. Tras la salida del proceso, la compañía espera contar con una liquidez de USD 500 millones, disponibles para respaldar el crecimiento y la inversión a largo plazo.

“La confirmación de hoy es el primer paso para la finalización de nuestro proceso de reestructuración financiera y posiciona a MCC como una empresa aún más resiliente”, afirmó Hassan Rmaile, presidente y director ejecutivo de MCC. “Con el respaldo de nuestros grupos de interés financieros, MCC saldrá de este proceso con un balance con un nivel de endeudamiento significativamente menor y con liquidez disponible para respaldar nuestras operaciones futuras, invertir en innovación y seguir ofreciendo las soluciones de etiquetado de alta calidad de las que dependen nuestros clientes. Agradezco a nuestros colaboradores, clientes y proveedores por su firme compromiso y apoyo a lo largo de este proceso, y esperamos con entusiasmo las oportunidades que tenemos por delante”.

La confirmación del plan se logró tras una mediación exitosa y un acuerdo global entre las principales partes interesadas en los casos de reorganización de MCC bajo los acuerdos previos del capítulo 11. Más del 99 % de los grupos con derecho a voto aceptaron el plan acordado por la compañía. Este acuerdo global se suma al respaldo obtenido previamente mediante el acuerdo de apoyo a la reestructuración suscrito antes del inicio de los casos de reorganización de MCC bajo el capítulo 11, en enero de 2026.

Con la aprobación del tribunal en mano, MCC espera recibir los fondos provenientes de la importante inversión en capital accionario común y preferente, y completar su reestructuración financiera en las próximas semanas.

Para obtener más información sobre la reestructuración de MCC, incluido el acceso a los documentos del Tribunal, visite www.veritaglobal.net/MCC. Las partes interesadas con preguntas pueden comunicarse con Verita, el agente de notificación y gestión de reclamaciones de la compañía, al (866) 967-1788 (línea gratuita en EE. UU./Canadá) o al +1 (310) 751-2688 (internacional) enviar su consulta a www.veritaglobal.net/MCC/inquiry. Para obtener más información disponible, puede visitar MCCForward.com.

Asesores

Kirkland & Ellis LLP y Cole Schotz P.C. actúan como asesores legales; Evercore Group LLC actúa como banco de inversión; AlixPartners LLP actúa como asesor financiero; Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP actúa como asesor legal especial del Comité Especial del Consejo de Administración de LABL, Inc.; y FGS Global actúa como asesor de comunicaciones estratégicas de la compañía. Debevoise & Plimpton LLP y Latham & Watkins LLP actúan como asesores legales de CD&R, y Moelis & Company LLC actúa como su asesor financiero. Milbank LLP y PJT Partners actúan como asesor legal y asesor financiero, respectivamente, del grupo ad hoc de acreedores garantizados.

Acerca de MCC

Multi-Color Corporation (MCC) es un líder global en soluciones de etiquetas primarias. Ofrece soluciones innovadoras y sostenibles a algunas de las marcas más reconocidas del mundo en una amplia gama de categorías finales orientadas al consumidor. MCC se compromete a ofrecer las mejores soluciones de etiquetado del mundo para ayudar a sus clientes a construir sus marcas y aportar valor a las comunidades en las que opera.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene determinadas declaraciones prospectivas con respecto a la situación financiera, los resultados de las operaciones y el negocio de MCC y sus subsidiarias, así como ciertos planes y objetivos relacionados. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por el hecho de que no se refieren únicamente a hechos históricos o actuales. Las declaraciones prospectivas suelen emplear términos como “anticipar”, “objetivo”, “esperar”, “permitir”, “estimar”, “tener la intención de”, “planificar”, “meta”, “creer”, “esperar”, “aspirar”, “continuar”, “hará”, “puede”, “debería”, “haría” o “podría”, u otras palabras de significado similar. Estas declaraciones se basan en supuestos y evaluaciones realizadas por la Compañía y en su percepción de tendencias históricas, condiciones actuales, desarrollos futuros y otros factores. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres, ya que se refieren a eventos y dependen de circunstancias que ocurrirán en el futuro, y los factores descritos en el contexto de dichas declaraciones en este documento podrían provocar que los resultados y desarrollos reales difieran de manera significativa de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Si bien se considera que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no puede garantizarse que dichas expectativas resulten correctas, por lo que se le recomienda no depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha de este documento. La Compañía no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en este documento (ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos), salvo en la medida en que lo exija la legislación aplicable. Existen diversos factores que podrían provocar que los resultados reales difieran de manera significativa de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas.

Entre los factores que podrían provocar que los resultados reales difieran de manera significativa de los descritos en las declaraciones prospectivas se incluyen cambios en las condiciones globales, políticas, económicas, empresariales, competitivas, de mercado, de la cadena de suministro y regulatorias; futuros tipos de cambio y tasas de interés; cambios en las tasas impositivas y cualquier futura combinación o desinversión empresarial; las incertidumbres y los costos relacionados con el RSA y el proceso bajo el capítulo 11, incluidos, entre otros, los posibles efectos adversos de dicho proceso sobre la liquidez y los resultados de las operaciones de la compañía, incluidas cuestiones relativas a las relaciones con sus clientes, socios de distribución, proveedores y otros terceros; la rotación de empleados y la capacidad de la compañía para retener a la alta dirección y a otro personal clave debido a las distracciones e incertidumbres inherentes al proceso bajo el capítulo 11; el impacto de cualquier iniciativa de reducción de costos; cualquier otro procedimiento legal o regulatorio; la capacidad de la compañía para obtener capital operativo, incluido el cumplimiento de las restricciones impuestas por los términos y condiciones de cualquier financiación como deudor en posesión, como la mencionada en el presente documento; la duración del período en que la compañía operará bajo la protección del capítulo 11; el momento de cualquier salida de dicho proceso; y el riesgo de que cualquier plan de reorganización resultante no se implemente en absoluto. Por favor, consulte el Joint Prepackaged Plan of Reorganization of MultiColor Corporation and its Debtor Affiliates Pursuant to Chapter 11 of the Bankruptcy Code [Expediente N.º 17] y la Disclosure Statement Relating to the Joint Prepackaged Plan of Reorganization of MultiColor Corporation and its Debtor Affiliates Pursuant to Chapter 11 of the Bankruptcy Code [Expediente N.º 18] (cada uno según sea modificado, enmendado o complementado) para obtener información adicional sobre consideraciones y factores de riesgo asociados con el proceso de la compañía bajo el capítulo 11. Nada de lo contenido en este comunicado de prensa constituye una previsión o estimación de beneficios para ningún período, ni debe interpretarse ninguna declaración en este comunicado como indicativa de que el desempeño financiero de la Compañía en los ejercicios actuales o futuros necesariamente igualará o superará sus resultados históricos. Asimismo, este comunicado de prensa no tiene por objeto ni constituye, ni debe interpretarse como, parte de ningún folleto informativo, memorando de oferta, contrato de compra de valores, ni como una oferta, invitación o recomendación para suscribir, comprar, adquirir de otro modo o vender valores u otros instrumentos financieros o participaciones, ni para llevar a cabo ninguna otra transacción.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.