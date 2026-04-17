A Multi-Color Corporation bejelenti az átszervezési terv megerősítését

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--A Multi-Color Corporation („MCC” vagy „Vállalat”), a prémium címkézési megoldások globális vezetője a mai napon bejelentette, hogy az Egyesült Államok New Jersey Kerületének csődbírósága („Bíróság”) megerősítette a Vállalat előre meghatározott átszervezési tervét („Terv”). Az MCC várhatóan a következő hetekben kerül majd ki az előre meghatározott 11. fejezet szerinti eljárásból.

A Terv értelmében az MCC átfogó szerkezetátalakítási tranzakciót hajt végre, amely jelentősen csökkenti a vállalat mérlegének deficitjét és tőkésíti az üzletágat. A szerkezetátalakítás mintegy 3,8 milliárd dollárral csökkenti a nettó adósságot, több mint 330 millió dollárral mérsékli az évesített készpénzes kamatkiadásokat, és 2033-ig meghosszabbítja a hosszú lejáratú adósságok lejáratát. Emellett az MCC jelentős, 889 millió dolláros beruházásban részesül a CD&R-től és az MCC már meglévő biztosított hitelezőinek egy csoportjától. A vállalat a végrehajtást követően több mint 500 millió dollár likviditással rendelkezik majd, amely támogatja a hosszú távú növekedést és beruházásokat.

„A mai megerősítés a pénzügyi átszervezési folyamatunk majdnem teljessé válását jelzi, amely a MCC-t még ellenállóbbá teszi.” – árulta el Hassan Rmaile, az MCC elnök-vezérigazgatója. „Pénzügyi érdekelt feleink támogatásával az MCC jelentős mértékben csökkentett mérleggel és likviditással fog kikerülni az eljárásból, hogy támogassa előremutató működésünket, befektessen az innovációba, és továbbra is olyan kiváló minőségű címkemegoldásokat nyújtson, amelyekre ügyfeleink támaszkodnak. Hálás vagyok csapattársainknak, ügyfeleinknek és beszállítóinknak a folyamat során tanúsított állhatatos elkötelezettségükért és támogatásukért, és izgatottan várjuk a további lehetőségeket.”

A Terv megerősítése sikeres közvetítést és globális megállapodást követ az MCC előre meghatározott 11. fejezet szerinti ügyeiben részt vevő összes főbb érdekelt fél között, a szavazati joggal rendelkező érdekelt felek több mint 99%-a elfogadta az MCC előre meghatározott 11. fejezet szerinti tervét. Ez a globális elszámolás kiegészíti az MCC előre meghatározott fejezetének 2026. januári megkezdése előtt kötött szerkezetátalakítási támogatási megállapodás révén korábban kapott támogatást.

Elnyerve a bíróság jóváhagyását az MCC arra számít, hogy a jelentős új közös és elsőbbségi részvénybefektetésből származó bevételhez jut majd, és a következő hetek során befejezi pénzügyi szerkezetátalakítását.

Az MCC átszervezésével kapcsolatos további információkért, beleértve a bírósági dokumentumokhoz való hozzáférést is, kérjük, látogasson el a következő weboldalra: www.veritaglobal.net/MCC. Az érdekelt felek kérdéseikkel a Veritához, a Vállalat kárigény- és értesítési ügynökéhez fordulhatnak a (866) 967-1788 (ingyenes amerikai/kanadai hívás) vagy a +1 (310) 751-2688 (nemzetközi hívás) telefonszámon, vagy a következő címre nyújthatják be megkeresésüket: www.veritaglobal.net/MCC/inquiry. Bővebb információk a következő címen találhatók: MCCForward.com.

Tanácsadók

A Vállalat jogi tanácsadójaként a Kirkland & Ellis LLP és a Cole Schotz P.C., befektetési bankáraként az Evercore Group LLC, pénzügyi tanácsadójaként az AlixPartners LLP, a Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP különleges tanácsadóként szolgál az LABL, Inc. igazgatótanácsának különleges bizottságában, az FGS Global pedig stratégiai kommunikációs tanácsadóként szolgál. A Debevoise & Plimpton LLP és a Latham & Watkins LLP a CD&R jogi tanácsadójaként, a Moelis & Company LLC pedig pénzügyi tanácsadóként jár el. A biztosított hitelezők eseti csoportja számára a Milbank LLP és a PJT Partners jogi, illetve pénzügyi tanácsadóként szolgál.

Az MCC-ről

A Multi-Color Corporation (MCC) globális vezető szerepet tölt be az első osztályú címkemegoldások terén, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálva a világ legismertebb márkái számára a fogyasztóközpontú végkategóriák széles skáláján. Az MCC elkötelezett amellett, hogy a világ legjobb címkemegoldásait nyújtsa ügyfeleinek márkáik építéséhez és a működési területükön működő közösségek számára hozzáadott érték megteremtéséhez.

Előretekintő nyilatkozatok

A jelen sajtóközleményben szerepelnek bizonyos előretekintő nyilatkozatok az MCC és leányvállalatainak pénzügyi helyzetére, működési eredményeire és üzleti tevékenységére, valamint az ezekhez kapcsolódó bizonyos tervekre és célokra vonatkozóan. Ezeket az előretekintő nyilatkozatokat azzal azonosíthatók, hogy nem csak korábbi vagy aktuális tényekre vonatkoznak. Ezeket az előretekintő nyilatkozatokat gyakran olyan szavak használatával azonosítják, mint a „várhatóan”, „célzott”, „elvárhatóan”, „lehetővé tesz”, „becsült”, „szándékozik”, „tervez”, „cél”, „hisz”, „reméli”, „céloz”, „folytatja”, „fog”, „lehet”, „kellene”, „lenne”, „tudna”, vagy más hasonló jelentésű szavakkal. Ezek az állítások a Vállalat által tett feltételezéseken és értékeléseken, valamint a múltbeli trendek, a jelenlegi körülmények, a jövőbeli fejlemények és egyéb tényezők megítélésén alapulnak. Természetüknél fogva az előretekintő nyilatkozatok kockázatot és bizonytalanságot hordoznak magukban, mivel eseményekre vonatkoznak, és a jövőben bekövetkező körülményektől függenek, és az ilyen jövőre vonatkozó állítások kontextusában ebben a dokumentumban ismertetett tényezők miatt a tényleges eredmények és fejlemények lényegesen eltérhetnek az ilyen előretekintő nyilatkozatokban kifejezett vagy sugallt eredményektől. Bár úgy véljük, hogy az ilyen jövőre vonatkozó állításokban tükröződő elvárások észszerűek, nem garantálhatjuk, hogy ezek az elvárások helyesnek bizonyulnak, ezért óvatosságra intjük Önt, hogy ne támaszkodjon túlzott mértékben ezekre az előretekintő nyilatkozatokra, amelyek kizárólag a jelen dokumentum keltének időpontjában érvényesek. A Vállalat nem vállal kötelezettséget a jelen dokumentumban foglalt információk frissítésére vagy helyesbítésére (akár új információk, jövőbeli események vagy egyéb okok miatt), kivéve, ha azt az alkalmazandó jogszabályok előírják. Számos olyan tényező létezik, amely miatt a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő nyilatkozatokban kifejezett vagy sugallt eredményektől.

Azok a tényezők, amelyek miatt a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő nyilatkozatokban leírtaktól, szerepelnek többek között a globális, politikai, gazdasági, üzleti, versenyhelyzeti, piaci, ellátási láncbeli és szabályozási erők változásai, a jövőbeni árfolyamok és kamatlábak, az adókulcsok változásai, valamint a jövőbeni üzleti kombinációk vagy értékesítések, az RSA-val és a 11. fejezet szerinti eljárással kapcsolatos bizonytalanságok és költségek, beleértve többek között a 11. fejezet szerinti eljárásnak a Vállalat likviditására és működési eredményeire gyakorolt lehetséges kedvezőtlen hatásait, köztük az ügyfelekkel, forgalmazó partnerekkel, beszállítókkal és más harmadik felekkel fenntartott kapcsolatai; a munkavállalók lemorzsolódása és a Vállalat azon képessége, hogy megtartsa a felsővezetést és más kulcsfontosságú személyzetet a 11. fejezet szerinti eljárásban rejlő zavaró tényezők és bizonytalanságok miatt; bármely költségcsökkentési kezdeményezés hatása; bármely egyéb jogi vagy szabályozási eljárás; a Vállalat működőtőkéhez való hozzáférésének képessége, beleértve az adós általi finanszírozás, például az itt említett finanszírozás feltételei által előírt korlátozások betartását; a Vállalat 11. fejezet szerinti védelem alatt álló működésének időtartama; a 11. fejezet szerinti eljárásból való kilépés időzítése; és annak kockázata, hogy az ebből eredő átszervezési terv egyáltalán nem kerül végrehajtásra. Kérjük, tekintse meg a MultiColor Corporation és adós kapcsolt vállalkozásainak közös előre meghatározott átszervezési tervét a csődtörvény 11. fejezete alapján [17. sz. jegyzék], illetve a a MultiColor Corporation és adós kapcsolt vállalkozásainak közös előre meghatározott átszervezési tervére vonatkozó, a csődtörvény 11. fejezete alapján készült közzétételi nyilatkozatot [18. sz. jegyzék], (annak minden módosításával, kiegészítésével). A jelen sajtóközleményben semmi sem minősül nyereség-előrejelzésnek vagy -becslésnek semmilyen időszakra vonatkozóan, és a jelen sajtóközleményben szereplő egyetlen állítás sem értelmezhető úgy, hogy a Vállalat pénzügyi teljesítménye a jelenlegi vagy a jövőbeni pénzügyi években szükségszerűen megegyezik vagy meghaladja a korábbi eredményeket. Továbbá, a jelen sajtóközlemény nem minősül semmilyen információnak vagy ajánlati memorandumnak, értékpapír-adásvételi megállapodásnak, értékpapírok vagy egyéb pénzügyi eszközök vagy érdekeltségek jegyzésére, vételére, jegyzésére, egyéb módon történő megszerzésére vagy eladására, illetve bármely más tranzakcióra vonatkozó ajánlatnak, meghívásnak vagy ajánlásnak, és nem tekinthető annak részének, illetve nem is lehet rá hivatkozni.

