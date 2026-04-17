Andersen Consulting tilføjer samarbejdsfirmaet Nuvolar

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udvider sin platform for digitale transformation gennem en samarbejdsaftale med Nuvolar, et teknologikonsulenthus med speciale i cloudbaseret softwareudvikling og avancerede Salesforce-implementeringer.

Nuvolar, der blev stiftet i 2008 og har hovedsæde i Spanien, leverer end-to-end digital produktudvikling med dyb ekspertise inden for Salesforce, specialudviklede web- og mobilapplikationer, full-stack udvikling, UX/UI-design, produktledelse og langsigtede supporttjenester. Med mere end 110 fagfolk fordelt over Barcelona, Madrid, Miami og Mexico City arbejder virksomheden med kunder inden for luftfart, sundhedsvæsen, forbrugsgoder, medicinalindustrien samt hotel- og restaurationsbranchen for at designe og implementere skalerbare, forretningskritiske platforme, der optimerer driften og fremskynder den digitale transformation.

"Samarbejdet med Andersen Consulting giver os mulighed for at levere vores ekspertise i en større skala," udtalte Marc Vivas, administrerende direktør for Nuvolar. "Som en ingeniørorienteret virksomhed ser vi frem til at arbejde sammen om at tilbyde kunderne innovative, pålidelige og brugercentrerede digitale løsninger, der understøtter bæredygtig vækst og langsigtet digital modenhed."

"Nuvolar styrker vores platform med specialiseret ingeniørekspertise og indgående erfaring inden for cloud-native udvikling," udtalte Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Deres evne til at bygge sikre, skalerbare og højtydende applikationer gør os i endnu bedre stand til at understøtte kunder, der søger mere avancerede enterprise-systemløsninger."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretnings-, teknologi- og ai-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for consulting, skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og advisory via en global platform med mere end 50.000 medarbejdere verden over og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab, der tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer globalt.

