BlackBerry、JVCKENWOOD和SK Telecom以授權方身分加入Sisvel銷售點專利池

盧森堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 於4月1日宣布成立的全新Sisvel銷售點(POS)專利池，在過去兩週內新增了三家授權方。BlackBerry、JVCKENWOOD和SK Telecom加入創始授權方Huawei、LG Electronics和Nokia的行列，透過該計畫開放其專利授權。

Sisvel POS專利池涵蓋2G、3G、4G和5G技術，是首個針對銷售點裝置推出的共同授權計畫。這類產品藉助蜂巢行動通訊技術，實現了客戶支付處理流程的轉型。

參與的專利持有人以公平、合理和非歧視(FRAND)的條款提供其相關標準必要專利(SEP)，為銷售點裝置製造商簡化取得核心智慧財產權的流程。針對授權方的早期加入激勵措施將持續至5月中旬。我們鼓勵有意加入該專利池的各方儘快聯絡Sisvel。

計畫經理Sven Törringer表示：「BlackBerry、JVCKENWOOD和SK Telecom都是一流的蜂巢通訊技術創新企業。我很高興它們選擇加入Sisvel POS專利池。自兩週多前宣布成立該專利池以來，我們收到了市場的高度關注。我們有信心迎來更多專利持有人加入該計畫，敬請期待。」

關於 Sisvel

Sisvel 堅信協作、獨創和效率的重要性，以彌合專利所有者和希望獲得其技術者的需求。在複雜且不斷發展的市場中，我們的指導原則是通過制定和實施靈活、容易獲取的商業解決方案，創造一個公平的競爭環境。

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