アンダーセン・コンサルティング、提携先企業Nuvolarを追加

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、クラウドベースのソフトウェア開発および高度なSalesforce導入を専門とするテクノロジーコンサルティング企業Nuvolarとの提携契約を通じ、デジタルトランスフォーメーション・プラットフォームを拡張したと発表しました。

2008年に設立され、スペインに本社を置くNuvolarは、Salesforceに関する高度な専門性に加え、カスタムのWebおよびモバイルアプリケーション開発、フルスタック開発、UX/UI設計、プロダクトマネジメント、長期的なサポートサービスを含むエンドツーエンドのデジタルプロダクト開発を提供しています。バルセロナ、マドリード、マイアミ、メキシコシティに110人以上の専門人材を擁し、航空、ヘルスケア、消費財、製薬、ホスピタリティなどの業界において、業務最適化とデジタルトランスフォーメーションの加速を実現する、拡張性の高いミッションクリティカルなプラットフォームの設計・導入を支援しています。

NuvolarのCEOであるマーク・ビバス氏は、「アンダーセン・コンサルティングとの協業により、当社の専門性をより大規模に提供することが可能になります。当社はエンジニアリング志向の企業として、持続可能な成長と長期的なデジタル成熟を支える、革新的で信頼性が高く、ユーザー中心のデジタルソリューションを顧客に提供できることを楽しみにしています」と述べました。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォーザッツは、「Nuvolarは、専門性の高いエンジニアリング力とクラウドネイティブ開発における豊富な経験により、当社のプラットフォームを強化します。同社の安全性が高く、拡張性と性能に優れたアプリケーション構築能力は、より高度なエンタープライズシステムの導入を目指す顧客に対する当社の支援の幅を大きく広げるものです」とコメントしました。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AI変革、人材領域にわたる包括的なサービスを提供するグローバル・コンサルティング企業です。同社は、アンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合されており、世界50,000人以上の専門人材と1,000以上の拠点ネットワークを通じて、コンサルティング、税務、法務、バリュエーション、グローバル・モビリティ、アドバイザリーに関する高度な専門サービスを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任組合であり、世界中の加盟事務所および提携事務所を通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

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