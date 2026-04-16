-

アンダーセン・コンサルティング、提携先企業Nuvolarを追加

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、クラウドベースのソフトウェア開発および高度なSalesforce導入を専門とするテクノロジーコンサルティング企業Nuvolarとの提携契約を通じ、デジタルトランスフォーメーション・プラットフォームを拡張したと発表しました。

2008年に設立され、スペインに本社を置くNuvolarは、Salesforceに関する高度な専門性に加え、カスタムのWebおよびモバイルアプリケーション開発、フルスタック開発、UX/UI設計、プロダクトマネジメント、長期的なサポートサービスを含むエンドツーエンドのデジタルプロダクト開発を提供しています。バルセロナ、マドリード、マイアミ、メキシコシティに110人以上の専門人材を擁し、航空、ヘルスケア、消費財、製薬、ホスピタリティなどの業界において、業務最適化とデジタルトランスフォーメーションの加速を実現する、拡張性の高いミッションクリティカルなプラットフォームの設計・導入を支援しています。

NuvolarのCEOであるマーク・ビバス氏は、「アンダーセン・コンサルティングとの協業により、当社の専門性をより大規模に提供することが可能になります。当社はエンジニアリング志向の企業として、持続可能な成長と長期的なデジタル成熟を支える、革新的で信頼性が高く、ユーザー中心のデジタルソリューションを顧客に提供できることを楽しみにしています」と述べました。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォーザッツは、「Nuvolarは、専門性の高いエンジニアリング力とクラウドネイティブ開発における豊富な経験により、当社のプラットフォームを強化します。同社の安全性が高く、拡張性と性能に優れたアプリケーション構築能力は、より高度なエンタープライズシステムの導入を目指す顧客に対する当社の支援の幅を大きく広げるものです」とコメントしました。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AI変革、人材領域にわたる包括的なサービスを提供するグローバル・コンサルティング企業です。同社は、アンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合されており、世界50,000人以上の専門人材と1,000以上の拠点ネットワークを通じて、コンサルティング、税務、法務、バリュエーション、グローバル・モビリティ、アドバイザリーに関する高度な専門サービスを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任組合であり、世界中の加盟事務所および提携事務所を通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishGermanDutchPolishJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

アンダーセン・コンサルティング、Kyanon Consultingとの協業でデジタル・トランスフォーメーション対応力を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、ベトナムを拠点とし、大規模なデジタル・トランスフォーメーション・ソリューションの提供で知られるテクノロジー・コンサルティング企業Kyanon Consultingとの協業契約を通じて、自社プラットフォームを強化します。 2025年にKyanon Digitalのコンサルティング部門として設立されたKyanon Consultingは、オペレーションの近代化、顧客エンゲージメントの向上、ならびに成長の加速を目指す小売、銀行・金融、製造分野の企業に対し、エンドツーエンドのデジタルおよびテクノロジー・サービスを提供しています。同社は、デジタル戦略、エンタープライズおよびプロダクト開発、システム統合、ワークフロー自動化、高度なアナリティクス、ならびに顧客体験の向上に向けたAI活用型インサイトにわたるソリューションを提供しています。 「Kyanon Consultingは、真に価値あるデジタル・インパクトを創出することを使命としています」と、Kyanon Consultingの創業...

アンダーセン・コンサルティング、Multiplicaと提携

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、組織による価値の高いデジタル体験の設計・構築・拡大を支援するデジタル・コンサルティング企業であるMultiplicaと協業契約を締結しました。 スペインで設立され、ラテンアメリカおよび米国で事業を展開するMultiplicaは、ユーザーリサーチやディスカバリー、カスタマーエクスペリエンス調査、デジタル戦略、データモデリングと分析、レポート自動化およびデータ可視化、コンバージョン率最適化、プロダクトデザイン、ユーザーエクスペリエンス設計を強みとしています。同社は、デジタル製品、コンサルティング、人材開発における専門性を高めるデジタル領域の体制やチーム、アセットを構築することで、組織のデジタルトランスフォーメーションの加速を支援しています。また、デジタル体験における新たなトレンドの予測を可能にし、デジタルチャネルや顧客エンゲージメントの強化を通じてビジネス変革を実現します。 Multiplicaの最高経営責任者（CEO）であるデビッド・ボロナット氏は、次のように述べています。...

アンダーセン・コンサルティング、Lukkapの参画によりサービス提供能力を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、クライアントの人材、顧客、およびデジタル・トランスフォーメーションの日々進化するニーズに対応する、エクスペリエンス主導のサービス提供能力に焦点を置くコンサルティング企業のLukkapを提携ファームとして迎え入れたことを発表しました。 スペインに本社を置く2009年設立のLukkapは、企業による顧客へのサービス提供のあり方、従業員エンゲージメント、行動インサイトとデータ分析を通じた価値創出のあり方を変革する統合ソリューションを提供しています。その学際的アプローチは、カスタマー・ジャーニーの再設計、高い効果をもたらす従業員体験プログラム、人材・リーダーシップ開発、予測分析、さらには再就職やキャリア転換における包括的な支援サービスにまで及びます。Lukkapは、医療、製薬、消費財、小売、金融、銀行といった幅広い業界において活動し、大きなビジネス成果を創造する人間中心の戦略構築を実現しています。 Lukkapのマネージング・ディレクターであるアルベルト・コルドバ氏は、「当社のエ...
Back to Newsroom