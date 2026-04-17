-

NetApp與Google Cloud合作，為分散式雲端提供資料基礎架構支援

此合作提供安全的資料平台，為私有雲中的人工智慧與資料主權提供動力

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧型資料基礎架構公司NetApp®(NASDAQ:NTAP)今日宣布，已擴大與Google Cloud的合作，簽訂為期四年的企業協議，以加速在Google Distributed Cloud氣隙隔離版(GDC)中部署NetApp儲存解決方案。GDC是由 World Wide Technology(WWT)提供的Google主權雲端平台。此全端、氣隙隔離的私有雲端解決方案中的NetApp資料平台，能提供組織處理敏感資訊及滿足資料主權要求所需的內建安全性。

NetApp總裁Cesar Cernuda表示：「對於政府機構與國防組織而言，敏感與機密資料不能離開受控環境，但這些資料對於人工智慧驅動的決策也至關重要。透過將NetApp安全設計的儲存系統嵌入Google Distributed Cloud，我們讓客戶能夠建構智慧型資料基礎架構，為直接在主權與氣隙隔離環境中支援經認證的企業級人工智慧提供基礎。如今，公部門客戶可以在不犧牲安全性、合規性或國家主權的情況下，實現營運現代化、加速洞察並負責任地創新。」

Google Distributed Cloud可將客戶的雲端基礎架構與服務延伸到客戶需要的場所，包括地端資料中心與網路邊緣。NetApp AFF、StorageGRID與Trident解決方案實現了智慧型資料基礎架構，搭配整合的GDC解決方案，可提供具備零信任安全性的私有雲，並具備在地儲存資料、管理加密金鑰及維持掌控權的能力。在GDC中使用這些系統，客戶不僅能部署雲端技術與應用程式(包括人工智慧功能)，同時也能透過將雲端更貼近資料產生來源，或建立限制或消除外部連線的氣隙隔離環境，來對其IT環境維持更高的控制權。

Google Cloud的Google Distributed Cloud產品管理與供應鏈副總裁Muninder Sambi表示：「在公部門中，各機構被要求在日益嚴格的主權、安全性與合規命令下，運用資料做更多事情。Google Distributed Cloud正是為這類環境而設計，讓客戶能將現代化雲端服務與先進人工智慧功能帶入主權、氣隙隔離及離線環境。透過與NetApp合作，我們正協助政府與受監管企業在資料所在處進行創新，以最高等級的安全性、合規性與營運完整性支援關鍵任務工作負載，同時不減緩轉型的步伐。」

過去一年來，Google Cloud已為受監管的使用案例擴展其人工智慧能力。Gemini的先進推理與頂尖生成能力現已可在GDC上使用，以解鎖在地端的自動化、內容生成、探索與摘要等關鍵生成式人工智慧功能。客戶可以在完全離線的環境下運作，同時仍能整合Google的人工智慧能力，從而在滿足嚴格安全性與合規要求之際實現創新。

WWT總裁Joe Koenig表示：「人工智慧有潛力改變每個組織的運作方式，即使是那些為滿足國家安全與資料主權要求而面臨最嚴格管控的組織也不例外。運用資料驅動的洞察來推動業務，需要將創新的AI能力與強大的基礎架構相結合。」

其他資源

關於 NetApp

三十多年來，從企業級儲存的興起到資料和AI定義的智慧時代，NetApp一直協助全球一流組織因應各種變革。如今，NetApp已成為智慧資料基礎架構公司，協助客戶將資料變為創新、韌性和成長的觸媒。

這一基礎架構的核心是NetApp資料平台——一個統一的企業級智慧基礎，用於連接、保護和活用各種雲端、負載和環境中的資料。該平台憑藉我們首屈一指的資料管理軟體和作業系統NetApp ONTAP的成熟能力建構，並藉助AI資料引擎和AFX的自動化功能加持，實現大規模的可觀測性、韌性和智慧。

NetApp資料平台採用分解式設計，將儲存、服務和控制相互隔離，確保企業可以更快實現現代化，高效地進行擴充，並在創新時避免廠商鎖定。身為唯一可原生內建到全球大型雲端的企業級儲存平台，它讓各類組織都可靈活地在任何地方運行任何工作負載，並保持統一的效能、治理和保護。

使用NetApp時，資料始終保持就緒，可隨時抵禦各種威脅、支援AI的需要以及實現下一次的顛覆創新。這正是全球最有遠見的企業都信任NetApp，透過它將情報變為優勢的原因所在。

如需瞭解更多資訊，請造訪www.netapp.com或在 XLinkedInFacebookInstagram上关注我们。

NETAPP、NETAPP標誌和 www.netapp.com/TM 上列出的標記是NetApp, Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能是其各自所有者的商標。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體聯絡人：
Kenya Hayes
NetApp
kenya.hayes@netapp.com

投資者聯絡人：
Kris Newton
NetApp
kris.newton@netapp.com

Industry:

NetApp

NASDAQ:NTAP
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒體聯絡人：
Kenya Hayes
NetApp
kenya.hayes@netapp.com

投資者聯絡人：
Kris Newton
NetApp
kris.newton@netapp.com

More News From NetApp

NetApp總裁César Cernuda榮登知名HITEC 2026年百大榮譽榜

加州，聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧資料基礎設施公司NetApp® (NASDAQ: NTAP) 今天宣布NetApp總裁César Cernuda榮獲知名HITEC百大榮譽榜肯定，登上百大科技領導者之列。這份榮譽榜肯定以領導力和創新型塑全球科技生態系統未來的各類產業科技領袖，表揚影響力及於所屬企業之外、且慧眼識出尚未充分發揮潛力之前瞻性人才，由此拓展機會的高級主管。 HITEC為了實現對成長、卓越以及具體影響力的持續承諾，也公布HITEC獎所做出的戰略性改變。HITEC百大榮譽榜將繼續秉承該組織所倡導的「成長建築師」(Architects of Growth) 精神，表彰那些影響力超越自身服務企業的傑出產業領袖。這些獲獎者正在訂立產業的發展方向、推動大規模創新，並透過具包容性的領導能力拓展更多機會。 「我很榮幸能在NetApp賦能企業建立『智慧資料基礎設施』、釋出資料的全部價值，推動科技業轉型，」NetApp總裁César Cernuda表示，「獲得2026年HITEC百大的榮譽，充分印證我們的做法正在引領這個產業邁入人工智慧時代。我衷心期望自...

最新研究發現，AI如今已成為現代行銷的核心基礎

加州聖荷西和舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧資料基礎設施公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)今日宣布參與由矽谷高階主管行銷顧問公司Callan Consulting展開的一項全新行銷調研。本次研究聯合18家B2B和B2C科技公司，探討AI如何重塑現代行銷組織，代表產業已從早期試驗階段向企業級深度應用階段發生明顯改變。 這份《2026年科技行銷AI現狀報告》(State of AI in Technology Marketing 2026)以對參與公司的行銷長和高階行銷負責人的深度訪談為基礎得出結論：AI正快速融入核心行銷團隊和工作流程，涵蓋內容創作、調研、活動最佳化和資料分析等環節。隨著應用範圍的不斷擴大，資料品質、可取得性和治理正成為至關重要的優先事項。 NetApp行銷長Gabie Boko表示：「AI不會改變優秀行銷的本質，只是消除了不做為的藉口。當資料乾淨、可取得且可信時，您的團隊就不必再處理混亂局面，而是開始做出決策。這時才能真正展開推動業務發展的工作。」 該報告彰顯了自2024年11月Callan Consulting上一份...

NetApp和Elastio宣布建立合作夥伴關係，以提供縱深防禦勒索軟體的韌性

加州聖荷西，舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧資料基礎架構公司NetApp® (NASDAQ: NTAP) 與Elastio攜手，協助企業透過從生產儲存延伸至復原資料的多層防禦體系，增強其網路韌性。安全團隊必須做好準備因應技術堆疊每一層的威脅，包括那些在被發現之前靜悄悄地潛入生產環境，如今卻藏匿於快照和備份中的勒索軟體。高級勒索軟體經過精心設計，能夠繞過防禦工具，悄無聲息地在生產環境中傳播，始終保持在檢測閾值以下，並在任何警報觸發之前攻擊備份資料。 「在遷移基礎設施的過程中，確保擁有合適的備份安全和保障級別至關重要。」Crane WW Logistics的IT基礎設施副總裁暨資安長Marc Crudgington表示，「Elastio從一開始就對我們的備份進行持續檢查，讓我們對自身的恢復能力充滿信心。這正是我們始終堅持的標準。」 雙方正將Elastio的可驗證復原控制（Provable Recovery Control）技術嵌入到NetApp勒索軟體復原服務（Ransomware Resilience Service）中，並以「Elastio提供技術...
Back to Newsroom