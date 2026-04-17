NetApp與Google Cloud合作，為分散式雲端提供資料基礎架構支援

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧型資料基礎架構公司NetApp®(NASDAQ:NTAP)今日宣布，已擴大與Google Cloud的合作，簽訂為期四年的企業協議，以加速在Google Distributed Cloud氣隙隔離版(GDC)中部署NetApp儲存解決方案。GDC是由 World Wide Technology(WWT)提供的Google主權雲端平台。此全端、氣隙隔離的私有雲端解決方案中的NetApp資料平台，能提供組織處理敏感資訊及滿足資料主權要求所需的內建安全性。

NetApp總裁Cesar Cernuda表示：「對於政府機構與國防組織而言，敏感與機密資料不能離開受控環境，但這些資料對於人工智慧驅動的決策也至關重要。透過將NetApp安全設計的儲存系統嵌入Google Distributed Cloud，我們讓客戶能夠建構智慧型資料基礎架構，為直接在主權與氣隙隔離環境中支援經認證的企業級人工智慧提供基礎。如今，公部門客戶可以在不犧牲安全性、合規性或國家主權的情況下，實現營運現代化、加速洞察並負責任地創新。」

Google Distributed Cloud可將客戶的雲端基礎架構與服務延伸到客戶需要的場所，包括地端資料中心與網路邊緣。NetApp AFF、StorageGRID與Trident解決方案實現了智慧型資料基礎架構，搭配整合的GDC解決方案，可提供具備零信任安全性的私有雲，並具備在地儲存資料、管理加密金鑰及維持掌控權的能力。在GDC中使用這些系統，客戶不僅能部署雲端技術與應用程式(包括人工智慧功能)，同時也能透過將雲端更貼近資料產生來源，或建立限制或消除外部連線的氣隙隔離環境，來對其IT環境維持更高的控制權。

Google Cloud的Google Distributed Cloud產品管理與供應鏈副總裁Muninder Sambi表示：「在公部門中，各機構被要求在日益嚴格的主權、安全性與合規命令下，運用資料做更多事情。Google Distributed Cloud正是為這類環境而設計，讓客戶能將現代化雲端服務與先進人工智慧功能帶入主權、氣隙隔離及離線環境。透過與NetApp合作，我們正協助政府與受監管企業在資料所在處進行創新，以最高等級的安全性、合規性與營運完整性支援關鍵任務工作負載，同時不減緩轉型的步伐。」

過去一年來，Google Cloud已為受監管的使用案例擴展其人工智慧能力。Gemini的先進推理與頂尖生成能力現已可在GDC上使用，以解鎖在地端的自動化、內容生成、探索與摘要等關鍵生成式人工智慧功能。客戶可以在完全離線的環境下運作，同時仍能整合Google的人工智慧能力，從而在滿足嚴格安全性與合規要求之際實現創新。

WWT總裁Joe Koenig表示：「人工智慧有潛力改變每個組織的運作方式，即使是那些為滿足國家安全與資料主權要求而面臨最嚴格管控的組織也不例外。運用資料驅動的洞察來推動業務，需要將創新的AI能力與強大的基礎架構相結合。」

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關於 NetApp

三十多年來，從企業級儲存的興起到資料和AI定義的智慧時代，NetApp一直協助全球一流組織因應各種變革。如今，NetApp已成為智慧資料基礎架構公司，協助客戶將資料變為創新、韌性和成長的觸媒。

這一基礎架構的核心是NetApp資料平台——一個統一的企業級智慧基礎，用於連接、保護和活用各種雲端、負載和環境中的資料。該平台憑藉我們首屈一指的資料管理軟體和作業系統NetApp ONTAP的成熟能力建構，並藉助AI資料引擎和AFX的自動化功能加持，實現大規模的可觀測性、韌性和智慧。

NetApp資料平台採用分解式設計，將儲存、服務和控制相互隔離，確保企業可以更快實現現代化，高效地進行擴充，並在創新時避免廠商鎖定。身為唯一可原生內建到全球大型雲端的企業級儲存平台，它讓各類組織都可靈活地在任何地方運行任何工作負載，並保持統一的效能、治理和保護。

使用NetApp時，資料始終保持就緒，可隨時抵禦各種威脅、支援AI的需要以及實現下一次的顛覆創新。這正是全球最有遠見的企業都信任NetApp，透過它將情報變為優勢的原因所在。

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