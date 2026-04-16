spektr reúne una financiación de serie A de 20 millones de dólares para eliminar el trabajo de cumplimiento normativo manual en los servicios financieros

COPENHAGUE, Dinamarca--(BUSINESS WIRE)--spektr, la empresa con sedeen Copenhague que diseña infraestructura de IA para el cumplimiento normativo en servicios financieros, anunció hoy que ha reunido 20 millones de dólares en una financiación serie A liderada por NEA, con participación de inversores existentes como Northzone, Seedcamp y PSV Tech. La nueva financiación se utilizará para expandir la plataforma de IA de spektr y acelerar la adopción en las instituciones financieras de todo el mundo.

En la actualidad, los equipos de cumplimiento normativo siguen dedicando muchas horas a revisar manualmente documentos corporativos, mapear estructuras de propiedad, consultar sitios web y redactar lógicas de riesgo.

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