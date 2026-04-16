Chemelex réalise un investissement minoritaire dans Algo8 pour faire progresser la fabrication basée sur l'IA

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Chemelex, leader mondial des solutions électriques, thermiques et de détection, a annoncé aujourd’hui avoir pris une participation minoritaire dans Algo8, une entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA) industrielle, afin d’accélérer l’adoption de l’IA dans le secteur manufacturier.

Cet investissement soutiendra le développement de la technologie d’Algo8 tout en permettant à Chemelex d’optimiser ses processus de fabrication et d’améliorer sa productivité, tout en continuant à fournir des produits de haute qualité à ses clients.

David Prystash, PDG de Chemelex, rejoindra le comité consultatif d’Algo8.

Ce partenariat s’appuie sur une collaboration commerciale préexistante et souligne l’importance que Chemelex accorde à l’application de technologies de pointe pour renforcer la performance opérationnelle et la fiabilité de l’approvisionnement à l’échelle de son réseau mondial de fabrication.

Algo8 développe Plantbrain, un logiciel d’IA propriétaire qui intègre les données de différents systèmes industriels pour générer des informations prédictives et prescriptives, aidant ainsi les fabricants à optimiser leurs opérations, à réduire les temps d’arrêt et à améliorer la prise de décision.

Chemelex déploie la technologie d’Algo8 dans toutes ses opérations afin d’améliorer la cohérence des processus, d’accroître l’efficacité de la fabrication, de permettre une prise de décision plus rapide et fondée sur les données, et de renforcer la fiabilité de l’approvisionnement pour ses clients.

Pour Algo8, cet investissement apporte les capitaux nécessaires pour accélérer le développement de produits et lui donne accès au réseau mondial de sites de fabrication de Chemelex, favorisant ainsi un déploiement plus large de sa plateforme dans les environnements industriels.

« Investir dans les technologies de pointe est essentiel pour continuer à être à la pointe de l’excellence manufacturière », a déclaré David Prystash, PDG de Chemelex. « L’approche d’Algo8 en matière d’IA industrielle s’aligne sur notre engagement à fournir des produits fiables et de haute qualité. L’intégration de ces capacités dans nos opérations améliorera la productivité, renforcera la cohérence et consolidera notre capacité à répondre à la demande des clients. »

Nandan Mishra, PDG et cofondateur d’Algo8, a déclaré : « Notre partenariat avec Chemelex nous permet d’accélérer le développement de notre plateforme et d’étendre son déploiement dans les environnements de fabrication du monde entier. Ensemble, nous voulons améliorer les performances de manière tangible grâce à des solutions basées sur l’IA. »

À propos de Chemelex

Chemelex est un leader mondial dans le domaine des solutions thermiques et de détection électriques, qui protège les processus, les lieux et les personnes critiques dans le monde entier. Forts de plus de 50 ans d’innovation et d’engagement envers l’excellence, nous développons des solutions qui garantissent la sécurité, la fiabilité et l’efficacité dans divers environnements, des usines industrielles et centres de données aux habitations privées.

Parmi les marques de confiance de Chemelex figurent Raychem, Tracer, Pyrotenax et Nuheat, qui permettent toutes au monde d'aller de l'avant en toute confiance.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.chemelex.com.

À propos de Algo8

Algo8 est une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle industrielle qui développe des plateformes logicielles destinées aux secteurs manufacturier et industriel. Sa technologie intègre les données provenant de différents systèmes afin de fournir des informations prédictives et prescriptives qui améliorent l'efficacité, la productivité et les performances opérationnelles.

L'entreprise est présente en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.algo8.ai.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.