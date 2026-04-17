Andersen Consulting incorpora a Nuvolar como firma colaboradora

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplía su plataforma de transformación digital a través de un acuerdo de colaboración con Nuvolar, una consultora de tecnología especializada en el desarrollo de software en la nube y en implementaciones avanzadas de Salesforce.

Nuvolar, fundada en 2008 y con sede en España, ofrece servicios integrales de desarrollo de productos digitales y cuenta con una amplia experiencia en Salesforce, aplicaciones web y móviles personalizadas, desarrollo integral, diseño de experiencia de usuario/interfaz de usuario (UX/UI), gestión de productos y servicios de soporte a largo plazo. Con más de 110 profesionales en Barcelona, Madrid, Miami y Ciudad de México, la empresa colabora con clientes de los sectores de la aviación, la salud, los bienes de consumo, la industria farmacéutica y la hotelería para diseñar e implementar plataformas escalables y decisivas para el negocio que optimicen las operaciones y aceleren la transformación digital.

“Colaborar con Andersen Consulting nos permite ofrecer nuestra experiencia a mayor escala”, comentó Marc Vivas, director ejecutivo de Nuvolar. “Como empresa con vocación de ingeniería, esperamos trabajar en conjunto para ofrecer a los clientes soluciones digitales innovadoras, confiables y centradas en el usuario que impulsen el crecimiento sostenible y la madurez digital a largo plazo”.

“Nuvolar mejora nuestra plataforma con conocimientos especializados en ingeniería y una amplia experiencia en desarrollo nativo de la nube”, declaró Mark L. Vorsatz, presidente y director ejecutivo global de Andersen. “Su capacidad para crear aplicaciones seguras, escalables y de alto rendimiento amplía de manera muy importante la forma en que brindamos asistencia a los clientes que buscan soluciones más sofisticadas para sistemas empresariales”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología, la transformación de la IA y las soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo experiencia de clase mundial en consultoría, impuestos, legal, valoración, movilidad global y asesoramiento en una plataforma que cuenta con más de 50 000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 1000 ciudades a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

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