Andersen Consulting neemt samenwerkingspartner Nuvolar over

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt zijn platform voor digitale transformatie uit via een samenwerkingsovereenkomst met Nuvolar, een technologieadviesbureau met specialisatie in de ontwikkeling van cloudgebaseerde software en geavanceerde Salesforce-implementaties.

Nuvolar, opgericht in 2008 en gevestigd in Spanje, biedt end-to-end digitale productontwikkeling met uitgebreide expertise op het gebied van Salesforce, op maat gemaakte web- en mobiele applicaties, full-stack-ontwikkeling, UX/UI-ontwerp, productmanagement en langdurige ondersteuningsdiensten. Met meer dan 110 professionals in Barcelona, Madrid, Miami en Mexico-Stad werkt het bedrijf samen met klanten in de luchtvaart, gezondheidszorg, consumptiegoederen, farmaceutische industrie en horeca om schaalbare, bedrijfskritische platforms te ontwerpen en te implementeren die de bedrijfsvoering optimaliseren en de digitale transformatie versnellen.

"Dankzij de samenwerking met Andersen Consulting kunnen we onze expertise op grotere schaal inzetten," aldus Marc Vivas, CEO van Nuvolar. "Als technisch georiënteerd bedrijf kijken we ernaar uit om samen te werken en klanten innovatieve, betrouwbare en gebruikersgerichte digitale oplossingen te bieden die duurzame groei en digitale volwassenheid op de lange termijn ondersteunen."

"Nuvolar ondersteunt ons platform met gespecialiseerde technische expertise en uitgebreide ervaring op het gebied van cloud-native ontwikkeling," aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Hun vermogen om veilige, schaalbare en krachtige applicaties te bouwen, biedt ons aanzienlijk meer mogelijkheden om klanten te helpen die op zoek zijn naar geavanceerdere oplossingen voor bedrijfssystemen."

Andersen Consulting is een wereldwijd consultancybureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt op het gebied van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie, AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting is geïntegreerd in het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, waardering, internationale mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn aangesloten bedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en levert adviesdiensten via zijn aangesloten bedrijven en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

