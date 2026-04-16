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Chemelex对Algo8进行少数股权投资，以推动AI驱动的制造业发展

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 电热和传感解决方案领域的全球领导者Chemelex今日宣布，已对工业人工智能(AI)公司Algo8进行少数股权投资，以加速AI在制造业中的应用。

本次投资将支持Algo8进一步开展技术研发，同时使Chemelex能够强化其制造流程、提升生产效率，并持续向客户交付高品质产品。

Chemelex首席执行官David Prystash将加入Algo8的顾问委员会。

此次合作建立在现有商业合作基础之上，也体现了Chemelex致力于运用先进技术，提升其全球制造网络的运营表现和供应可靠性。

Algo8开发了Plantbrain这款专有AI软件，可整合工业系统的各类数据，生成预测性和指导性洞察，帮助制造商优化运营、减少停机时间并改进决策。

Chemelex在其业务运营中部署Algo8的技术，以提升流程一致性、提高制造效率、实现更快速的数据驱动决策，并增强面向客户的供应可靠性。

对Algo8而言，本次投资为其加速产品开发提供了资金，并使其获得Chemelex的全球制造基地资源，助力其平台在工业环境中实现更广泛的应用。

Chemelex首席执行官David Prystash表示：“投资先进技术是我们持续保持卓越制造领先地位的关键所在。Algo8的工业AI方案与我们提供高品质可靠产品的承诺高度契合。将这些能力融入我们的运营，将提升生产效率、改善一致性，并增强我们满足客户需求的能力。”

Algo8首席执行官兼联合创始人Nandan Mishra表示：“与Chemelex的合作让我们能够加快平台研发，并在全球制造环境中扩大部署规模。我们旨在通过AI驱动的解决方案，共同实现可衡量的性能提升。”

关于Chemelex

Chemelex是全球领先的电热和传感解决方案供应商，为全球的关键工艺、场所和人员提供保护。凭借50多年的创新以及对追求卓越的承诺，我们开发的解决方案可确保从工业厂房、数据中心到居民家庭等各种环境中的安全性、可靠性和效率。

Chemelex旗下值得信赖的品牌包括Raychem、Tracer、Pyrotenax和Nuheat，这些品牌共同助力世界充满信心地向前迈进。

如需了解更多信息，请访问www.chemelex.com

关于Algo8

Algo8是一家工业AI公司，为制造和工业环境开发软件平台。其技术可整合多系统数据，提供预测性和指导性洞察，从而提升效率、生产力和运营表现。

公司业务遍及北美、欧洲、中东和亚洲。

如需了解更多信息，请访问www.algo8.ai

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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营销副总裁
Lowie.vanrymenant@chemelex.com
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