NetApp amplía su colaboración con Google Cloud para impulsar la infraestructura de datos para entornos de nube distribuida

SAN JOSE, California--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa especializada en infraestructura de datos inteligente, anunció hoy la ampliación de su colaboración con Google Cloud mediante un acuerdo corporativo de cuatro años para acelerar la implementación de las soluciones de almacenamiento de NetApp dentro de Google Distributed Cloud air-gapped (GDC), la plataforma de nube soberana de Google para entornos aislados, provista por World Wide Technology (WWT). La plataforma de datos de NetApp, incorporada a esta solución de nube privada de extremo a extremo, ofrece la seguridad integrada que las organizaciones necesitan para administrar información sensible y cumplir con los requisitos de soberanía de los datos.

“Para los organismos públicos y las organizaciones de defensa, los datos sensibles y clasificados no pueden salir de entornos controlados, pero al mismo tiempo resultan esenciales para la toma de decisiones basada en IA”, afirmó Cesar Cernuda, presidente de NetApp. “Al integrar los sistemas de almacenamiento de NetApp, diseñados con seguridad desde su origen, en Google Distributed Cloud, permitimos a los clientes construir una infraestructura de datos inteligente que sirva de base para soluciones de IA empresariales certificadas directamente dentro de entornos soberanos y aislados. Ahora, los clientes del sector público pueden modernizar operaciones, acelerar la obtención de información clave e innovar de manera responsable sin comprometer la seguridad, el cumplimiento normativo ni la soberanía nacional”.

Google Distributed Cloud lleva la infraestructura y los servicios en la nube hacia los lugares donde los clientes más los necesitan, incluidos centros de datos locales y extremos de red. Las soluciones NetApp AFF, StorageGRID y Trident habilitan una infraestructura de datos inteligente que, junto con la solución integrada de GDC, brinda una nube privada con seguridad de confianza cero, almacenamiento local de datos, administración de claves de cifrado y control total del entorno. La incorporación de estos sistemas dentro de GDC permite desplegar tecnología y aplicaciones en la nube, incluidas capacidades de IA, con mayor control sobre los entornos de TI, ya sea al acercar la nube al lugar donde se generan los datos o mediante la creación de entornos aislados que limitan o eliminan conexiones externas.

“En todo el sector público, los organismos deben hacer más con sus datos mientras operan bajo exigencias cada vez mayores en materia de soberanía, seguridad y cumplimiento”, señaló Muninder Sambi, vicepresidente de Gestión de Producto y Cadena de Suministro de Google Distributed Cloud en Google Cloud. “Google Distributed Cloud fue diseñado precisamente para estos escenarios y permite a los clientes llevar servicios modernos de nube y capacidades avanzadas de IA a entornos soberanos, aislados o desconectados. Junto con NetApp, ayudamos a gobiernos y empresas reguladas a innovar allí donde residen sus datos y a respaldar operaciones críticas con los más altos niveles de seguridad, cumplimiento e integridad operativa, sin frenar el ritmo de la transformación”.

Durante el último año, Google Cloud amplió sus capacidades de IA para casos de uso regulados. Las avanzadas funciones de razonamiento y generación de Gemini ya están disponibles en GDC para habilitar herramientas clave de IA generativa, como automatización, generación de contenidos, descubrimiento y resúmenes en entornos locales. Los clientes pueden operar de forma completamente desconectada y, al mismo tiempo, integrar las capacidades de IA de Google, lo que les permite innovar mientras cumplen estrictos requisitos de seguridad y normativos.

“La IA tiene el potencial de transformar la manera en que opera cualquier organización, incluso aquellas sujetas a los controles más exigentes vinculados con la seguridad nacional y la soberanía de los datos”, afirmó Joe Koenig, presidente de WWT. “Aprovechar información basada en datos para impulsar el negocio requiere combinar capacidades innovadoras de IA con una infraestructura robusta”.

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Acerca de NetApp

Durante más de tres décadas, NetApp ayudó a organizaciones líderes de todo el mundo a adaptarse al cambio, desde el auge del almacenamiento empresarial hasta la actual era impulsada por los datos y la inteligencia artificial. Hoy, NetApp es la empresa de infraestructura de datos inteligente que permite a sus clientes transformar la información en motor de innovación, resiliencia y crecimiento.

En el centro de su propuesta se encuentra la plataforma de datos de NetApp: una base unificada, inteligente y de nivel empresarial que conecta, protege y activa la información en todas las nubes, aplicaciones y entornos. Basada en la solidez comprobada de NetApp ONTAP, su software líder en gestión de datos, y potenciada por la automatización mediante AI Data Engine y AFX, brinda visibilidad, resiliencia e inteligencia a escala.

Con una arquitectura modular, la plataforma separa almacenamiento, servicios y control para que las empresas puedan modernizarse con mayor rapidez, escalar de forma eficiente e innovar con libertad. Como la única plataforma de almacenamiento empresarial integrada de manera nativa en las principales nubes del mundo, permite ejecutar cualquier aplicación en cualquier lugar con rendimiento, gobernanza y protección consistentes.

Con NetApp, los datos siempre están preparados: para enfrentar amenazas, impulsar la inteligencia artificial y acelerar el próximo gran avance. Por eso, algunas de las empresas más innovadoras del mundo confían en NetApp para convertir la inteligencia en ventaja competitiva.

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