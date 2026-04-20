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BlackBerry、JVCKENWOOD和SK Telecom加入Sisvel销售点专利池成为许可方

卢森堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 4月1日宣布成立的全新Sisvel销售点(POS)专利池在过去两周内新增三家许可方。黑莓（BlackBerry）、建伍（JVCKENWOOD）和韩国电信（SK Telecom）加入创始许可方华为（Huawei）、LG电子（LG Electronics）和诺基亚（Nokia）的行列，通过该项目开放其专利许可。

Sisvel POS专利池涵盖2G、3G、4G和5G技术，是首个针对销售点设备推出的联合许可项目。这类产品借助蜂窝连接技术实现了客户支付流程的变革。

参与该项目的专利持有人以公平、合理和非歧视(FRAND)的条款开放其相关标准必要专利(SEPs)，从而简化POS设备制造商获取核心知识产权的流程。面向许可方的早期参与激励政策将持续至5月中旬。我们鼓励有意加入该专利池的各方尽快与Sisvel联系。

项目经理Sven Törringer表示：“BlackBerry、JVCKENWOOD和SK Telecom都是一流的蜂窝技术创新企业。我很高兴他们选择加入Sisvel POS专利池。自两周多前宣布成立该专利池以来，我们收到了市场极大的关注。我们有信心迎来更多专利持有人加入该项目，敬请期待。”

关于 Sisvel

Sisvel坚信，协作、创新和效率对于弥合专利所有者与希望获取其技术的各方之间的需求至关重要。在复杂且不断演变的市场环境中，我们的指导原则是通过制定和实施灵活、易于获取的商业化解决方案，营造一个公平的竞争环境。

Sisvel | We Power Innovation

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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