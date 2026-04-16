spektr sammelt 20 Millionen US-Dollar in einer Serie-A-Finanzierungsrunde ein, um manuelle Compliance-Aufgaben im Finanzdienstleistungssektor zu eliminieren

KOPENHAGEN, Dänemark--(BUSINESS WIRE)--spektr, ein in Kopenhagen ansässiges Unternehmen, das KI-Infrastruktur für Compliance im Finanzdienstleistungssektor entwickelt, gab heute bekannt, dass es im Rahmen einer Serie-A-Finanzierungsrunde unter der Führung von NEA 20 Millionen US-Dollar eingesammelt hat, an der sich auch bestehende Investoren wie Northzone, Seedcamp und PSV Tech beteiligten. Die neuen Finanzmittel werden dazu verwendet, die KI-Plattform von spektr auszubauen und deren Einführung bei Finanzinstituten weltweit voranzutreiben.

Compliance-Teams verbringen auch heute noch unzählige Stunden damit, Unternehmensdokumente manuell zu prüfen, Eigentümerstrukturen zu erfassen, Websites zu überprüfen und Risikobegründungen zu verfassen. Obwohl seit Jahren in Compliance-Technologie investiert wird, wird der Großteil der KYC- und KYB-Arbeit nach wie vor von Analysten erledigt, die Informationen aus Dutzenden von Quellen zusammenführen. spektr ändert das.

Das Unternehmen hat eine Plattform mit spezialisierten KI-Agenten entwickelt, die die Aufgaben übernehmen, die Analysten üblicherweise bei Compliance-Prüfungen ausführen, wie beispielsweise die Recherche zu Unternehmen, die Auswertung von Informationen, die Überprüfung der Geschäftstätigkeit und die Erstellung strukturierter Risikobewertungen. Anstatt dass Analysten stundenlang Daten sammeln und auswerten, erledigen KI-Agenten diese Arbeit in wenigen Minuten, während Compliance-Teams die Ergebnisse prüfen und genehmigen.

„Bei Compliance-Technologien lag der Schwerpunkt bislang vor allem auf Arbeitsabläufen und der Datenerfassung“, sagte Mikkel Skarnager, CEO und Mitbegründer von spektr. „Der eigentliche Engpass war jedoch schon immer die Arbeit selbst – Analysten, die Unternehmen recherchieren, Informationen auswerten und Entscheidungen dokumentieren. spektr automatisiert diese Aufgaben mithilfe von KI-Agenten, die speziell für die Einhaltung der KYC- und KYB-Vorschriften entwickelt wurden.“

Die Plattform von spektr ermöglicht es Finanzinstituten, ihre eigenen Onboarding- und Überwachungsprozesse zu gestalten und diese Netzwerke aus KI-Agenten darin einzusetzen, wodurch ehemals manuelle, von Analysten gesteuerte Arbeitsabläufe in automatisierte Abläufe in großem Maßstab umgewandelt werden.

„Finanzinstitute stehen unter ständigem Druck, mit weniger Ressourcen mehr Compliance-Arbeit zu leisten“, sagte Luke Pappas, Partner bei NEA. „spektr nimmt den am stärksten manuell geprägten Teil der Compliance-Abläufe im Finanzdienstleistungssektor in Angriff. Ihr Ansatz hat das Potenzial, die Art und Weise, wie Compliance-Abläufe durchgeführt werden, neu zu definieren.“

Weltweit nutzen Banken, Finanzinstitute und Unternehmen die Plattform, darunter Pleo, Santander Leasing, Mercuryo, Phantom und Monta.

Erfahren Sie mehr unter www.spektr.com.

Über spektr

spektr ist eine KI-gestützte Plattform für Compliance-Infrastrukturen für Banken und Fintech-Unternehmen. Die Plattform setzt Netzwerke spezialisierter KI-Agenten ein, um die manuellen Aufgaben im Zusammenhang mit der Einhaltung der KYC- und KYB-Vorschriften zu automatisieren – vom Onboarding bis zur laufenden Überwachung –, sodass sich die Compliance-Teams auf Entscheidungen konzentrieren können, statt Daten zu sammeln. spektr hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen und ist weltweit tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.spektr.com.

Über NEA

New Enterprise Associates, Inc. (NEA) ist eine weltweit tätige Risikokapitalgesellschaft, die Unternehmer dabei unterstützt, transformative Unternehmen in verschiedenen Phasen, Branchen und Regionen aufzubauen. Die 1977 gegründete NEA verwaltet zum 31. Dezember 2025 ein Vermögen von mehr als 35 Milliarden US-Dollar und investiert in Technologie- und Gesundheitsunternehmen in allen Phasen ihres Lebenszyklus, von der Gründungsphase bis zum Börsengang. Die langjährige Erfolgsbilanz der Firma im Bereich Investitionen umfasst mehr als 285 Börsengänge von Portfoliounternehmen und mehr als 510 Fusionen und Übernahmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nea.com.

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