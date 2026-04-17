NetApp s’associe à Google Cloud pour alimenter les infrastructures de données destinées au cloud distribué

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ : NTAP), la société des infrastructures de données intelligentes, a annoncé aujourd’hui avoir renforcé sa collaboration avec Google Cloud en signant un contrat d’entreprise d’une durée de quatre ans visant à accélérer le déploiement des solutions de stockage de NetApp au sein du Google Distributed Cloud (GDC) sous air gap, la plateforme cloud souveraine de Google fournie par World Wide Technology (WWT). La plateforme de données NetApp intégrée à cette solution de cloud privé sous air gap à pile complète offre la sécurité intégrée dont les organisations ont besoin pour traiter les informations sensibles et répondre aux exigences en matière de souveraineté des données.

« Pour les entités gouvernementales comme pour les organismes de défense, les données sensibles et classifiées ne doivent pas quitter les environnements contrôlés, mais ces données sont également essentielles pour la prise de décision alimentée par l’IA », a déclaré Cesar Cernuda, président de NetApp. « En intégrant dès leur conception les systèmes de stockage sécurisés de NetApp à la solution Google Distributed Cloud, nous permettons à nos clients de mettre en place une infrastructure de données intelligente servant de base pour prendre en charge une IA certifiée et de niveau entreprise directement au sein d’environnements souverains et sous air gap. Désormais, les clients du secteur public peuvent moderniser leurs opérations, accélérer l’obtention d’informations et innover de manière responsable sans compromettre la sécurité, la conformité ou la souveraineté nationale. »

Google Distributed Cloud étend les infrastructures et les services cloud des clients là où ils en ont besoin, notamment dans les centres de données sur site et à la périphérie des réseaux. Les solutions NetApp AFF, StorageGRID et Trident permettent de mettre en place une infrastructure de données intelligente. Associée à la solution GDC intégrée, celle-ci offre un cloud privé doté d’une sécurité « zéro confiance » ainsi que la possibilité de stocker les données localement, de gérer les clés de chiffrement et de maintenir le contrôle. L’exploitation de ces systèmes au sein de GDC permet aux clients de déployer des technologies et des applications cloud, y compris des capacités d’IA, tout en conservant un meilleur contrôle sur leurs environnements informatiques. Ils peuvent ainsi rapprocher le cloud de l’endroit où leurs données sont générées ou créer des environnements protégés par air gap qui limitent ou éliminent les connexions externes.

« Dans l’ensemble du secteur public, les organismes sont incités à tirer davantage parti de leurs données, mais ils doivent également se conformer à des exigences de plus en plus strictes en termes de souveraineté, de sécurité et de conformité », a déclaré Muninder Sambi, vice-président chargé de la gestion des produits et de la chaîne d’approvisionnement pour Google Distributed Cloud, Google Cloud. « Google Distributed Cloud a précisément été conçu pour ces environnements, car il permet aux clients d’intégrer des services cloud modernes et des capacités d’IA avancées dans des environnements souverains, sous air gap et déconnectés. En collaborant avec NetApp, nous aidons les administrations publiques et les entreprises réglementées à innover là où résident leurs données, en soutenant les charges de travail critiques avec le plus haut degré de sécurité, de conformité et d’intégrité opérationnelle, sans ralentir le rythme de la transformation. »

Au cours de l’année écoulée, Google Cloud a étendu ses capacités d’IA à des cas d’utilisation réglementés. Les capacités de raisonnement et de génération de pointe de Gemini sont désormais disponibles sur GDC, permettant ainsi de bénéficier de certaines capacités clés de l’IA générative, telles que l’automatisation, la génération de contenu, la découverte et la synthèse sur site. Les clients peuvent ainsi fonctionner en étant entièrement déconnectés tout en intégrant les capacités d’IA de Google, ce qui leur permet de concilier innovation et respect des exigences de sécurité et de conformité les plus strictes.

« L’IA a le potentiel de transformer le mode de fonctionnement de toutes les organisations, y compris celles soumises aux contrôles les plus rigoureux pour répondre aux exigences en matière de sécurité nationale et de souveraineté des données », a déclaré Joe Koenig, président de WWT. « Pour exploiter les informations issues des données et dynamiser votre activité, vous devez associer des capacités d’IA innovantes à une infrastructure puissante. »

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À propos de NetApp

Depuis plus de trois décennies, NetApp aide les principales organisations mondiales à naviguer dans le changement, de l’essor du stockage d’entreprise à l’ère intelligente définie par les données et l’IA. Aujourd'hui, NetApp est la société d'infrastructure de données intelligente, aidant les clients à transformer les données en catalyseur d'innovation, de résilience et de croissance.

Au cœur de cette infrastructure se trouve la plateforme de données NetApp, la base unifiée, intelligente et de qualité professionnelle qui connecte, protège et active les données dans chaque cloud, charge de travail et environnement. Construit sur la puissance éprouvée de NetApp ONTAP, notre logiciel de gestion de données et notre système d'exploitation de pointe, et amélioré par l'automatisation grâce au moteur de données IA et à AFX, il offre observabilité, résilience et intelligence à grande échelle.

Ventilée au niveau de la conception, la plateforme de données NetApp sépare le stockage, les services et le contrôle afin que les entreprises puissent se moderniser plus rapidement, évoluer efficacement et innover sans verrouillage. En tant que seule plateforme de stockage d’entreprise nativement intégrée dans les plus grands clouds du monde, la société donne aux organisations la liberté d’exécuter n’importe quelle charge de travail n’importe où avec des performances, une gouvernance et une protection cohérentes.

Avec NetApp, les données sont toujours prêtes - prêtes à se défendre contre les menaces, prêtes à alimenter l’IA et prêtes à mener la prochaine percée. C’est pourquoi les entreprises les plus avant-gardistes au monde font confiance à NetApp pour transformer l’intelligence en avantage.

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