Andersen Consulting新增合作公司Nuvolar

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与Nuvolar签署合作协议拓展其数字化转型平台。Nuvolar是一家技术咨询公司，专注于基于云的软件开发和高级Salesforce实施服务。

Nuvolar成立于2008年，总部位于西班牙，提供端到端数字产品开发服务，在Salesforce、定制网页和移动应用、全栈开发、用户体验/界面设计、产品管理和长期支持服务方面拥有深厚专业知识。该公司在巴塞罗那、马德里、迈阿密和墨西哥城拥有超过110名专业人员，服务于航空、医疗保健、消费品、制药和酒店行业的客户，设计并部署可扩展的关键业务平台，从而优化运营并加速数字化转型。

Nuvolar首席执行官Marc Vivas表示：“与Andersen Consulting合作让我们能够更大规模地运用自身专业知识。作为一家注重工程技术的公司，我们期待携手合作，为客户提供创新、可靠和以用户为中心的数字解决方案，支持可持续增长和长期数字成熟度。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Nuvolar凭借专业的工程技术专长和深厚的云原生开发经验完善了我们的平台。他们构建安全、可扩展和高性能应用的能力，显著拓展了我们为寻求更成熟企业系统解决方案的客户提供支持的方式。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术、AI转型以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

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