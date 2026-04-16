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NetApp collabora con Google Cloud per potenziare l'infrastruttura dei dati per il Distributed Cloud

La collaborazione produce una piattaforma dati sicura per alimentare l'intelligenza artificiale e la sovranità nei cloud privati

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), la società di infrastrutture dati intelligenti, oggi ha annunciato che amplierà la collaborazione con Google Cloud con un accordo aziendale quadriennale per accelerare la distribuzione di soluzioni di archiviazione NetApp nel Google Distributed Cloud air-gapped (GDC), la piattaforma cloud sovrana di Google fornita da World Wide Technology (WWT). La piattaforma dati NetApp, all’interno di questa soluzione di cloud privato full-stack e air-gapped, offre la sicurezza integrata di cui le organizzazioni hanno bisogno per gestire informazioni sensibili e soddisfare i requisiti di sovranità dei dati.

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