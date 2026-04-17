Společnost Multi-Color Corporation oznamuje potvrzení plánu reorganizace
Společnost očekává, že v nadcházejících týdnech úspěšně dokončí předem připravený proces podle kapitoly 11 zákona o úpadku s výrazně odlehčenou rozvahou, včetně snížení nesplaceného úvěrového dluhu o přibližně 3,8 miliardy dolarů
Významná investice nových finančních prostředků zajistí silnou likvidní pozici na podporu dlouhodobého růstu a investic
ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Společnost Multi-Color Corporation („MCC“ nebo „společnost“), globální lídr v oblasti řešení pro prémiové etikety, dnes oznámila, že americký konkurzní soud pro okres New Jersey („soud“) potvrdil předem připravený plán reorganizace společnosti („plán“). Společnost MCC očekává, že v nadcházejících týdnech ukončí předem připravené řízení podle kapitoly 11.
Podle podmínek Plánu dokončí MCC komplexní restrukturalizační transakci, která výrazně sníží zadluženost rozvahy Společnosti a rekapitalizuje podnik. Restrukturalizace sníží čistý dluh přibližně o 3,8 miliardy dolarů, sníží anualizované úrokové náklady v hotovosti o více než 330 milionů dolarů a prodlouží splatnost dlouhodobých dluhů do roku 2033. Kromě toho společnost MCC obdrží významnou investici ve výši 889 milionů dolarů od společnosti CD&R a skupiny stávajících zajištěných věřitelů společnosti MCC. Po ukončení procesu společnost očekává, že bude mít k dispozici více než 500 milionů dolarů likvidity na podporu dlouhodobého růstu a investic.
„Dnešní potvrzení znamená téměř dokončení našeho procesu finanční restrukturalizace, díky čemuž se společnost MCC stane ještě odolnější,“ uvedl Hassan Rmaile, prezident a generální ředitel společnosti MCC. „S podporou našich finančních partnerů vyjde společnost MCC z restrukturalizace s výrazně odlehčenou rozvahou a dostupnou likviditou, která podpoří naše budoucí operace, investice do inovací a pokračující dodávky vysoce kvalitních řešení v oblasti etiket, na které se naši zákazníci spoléhají. Jsem vděčný našim kolegům, zákazníkům a dodavatelům za jejich neochvějné odhodlání a podporu během celého tohoto procesu a těšíme se na příležitosti, které nás čekají.“
Potvrzení plánu následuje po úspěšné mediaci a globální dohodě mezi všemi hlavními zúčastněnými stranami v předem připravených případech společnosti MCC podle kapitoly 11, přičemž více než 99 % hlasujících akcionářů přijalo předem připravený plán společnosti MCC podle kapitoly 11. Tato globální dohoda doplňuje podporu, která byla dříve získána prostřednictvím dohody o podpoře restrukturalizace uzavřené před zahájením předem připravených případů společnosti MCC podle kapitoly 11 v lednu 2026.
Po získání souhlasu soudu očekává společnost MCC, že v nadcházejících týdnech obdrží výnosy z významné nové investice do kmenového a prioritního kapitálu a dokončí svou finanční restrukturalizaci.
Další informace o restrukturalizaci společnosti MCC, včetně přístupu k soudním dokumentům, naleznete na www.veritaglobal.net/MCC. Zainteresované strany s dotazy se mohou obrátit na společnost Verita, agenta společnosti pro nároky a oznámení, na čísle (866) 967-1788 (bezplatná linka v USA/Kanadě) nebo +1 (310) 751-2688 (mezinárodní) nebo zaslat dotaz na www.veritaglobal.net/MCC/inquiry. Další informace jsou k dispozici také na stránkách MCCForward.com.
Poradci
Společnosti Kirkland & Ellis LLP a Cole Schotz P.C. působí jako právní poradci, Evercore Group LLC jako investiční bankéř, AlixPartners LLP jako finanční poradce, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP jako zvláštní poradce zvláštního výboru představenstva společnosti LABL, Inc. a FGS Global jako poradce pro strategickou komunikaci společnosti. Společnosti Debevoise & Plimpton LLP a Latham & Watkins LLP působí jako právní poradci společnosti CD&R a společnost Moelis & Company LLC působí jako její finanční poradce. Společnosti Milbank LLP a PJT Partners působí jako právní poradce, respektive finanční poradce ad hoc skupiny zajištěných věřitelů.
O společnosti MCC
Společnost Multi-Color Corporation (MCC) je světovým lídrem v oblasti špičkových řešení pro etikety a poskytuje inovativní a udržitelné řešení pro některé z nejznámějších světových značek v široké škále spotřebitelských kategorií. Společnost MCC se zavázala poskytovat svým zákazníkům nejlepší řešení pro etikety na světě, aby mohli budovat své značky a přinášet přidanou hodnotu komunitám, ve kterých působí.
Výhledová prohlášení
Tato tisková zpráva obsahuje určitá výhledová prohlášení týkající se finanční situace, výsledků hospodaření a podnikání společnosti MCC a jejích dceřiných společností a určitých plánů a cílů v této souvislosti. Tato výhledová prohlášení lze rozpoznat podle toho, že se nevztahují pouze k historickým nebo současným skutečnostem. Výhledová prohlášení často používají slova jako „očekávat“, „cílový“, „očekávat“, „umožnit“, „odhadovat“, „zamýšlet“, „plánovat“, „cíl“, „věřit“, „doufat“, „usilovat“, „pokračovat“, „bude“, „může“, „měl by“, „by“, „mohl“ nebo jiná slova podobného významu. Tato prohlášení vycházejí z předpokladů a hodnocení provedených společností a z jejího vnímání historických trendů, současných podmínek, budoucího vývoje a dalších faktorů. Prohlášení o výhledu do budoucna ze své podstaty zahrnují riziko a nejistotu, protože se vztahují k událostem a závisí na okolnostech, které nastanou v budoucnosti, a faktory popsané v kontextu těchto prohlášení o výhledu do budoucna v tomto dokumentu by mohly způsobit, že se skutečné výsledky a vývoj budou podstatně lišit od těch, které jsou vyjádřeny nebo implikovány v těchto prohlášeních o výhledu do budoucna. Ačkoli se má za to, že očekávání vyjádřená v těchto výhledových prohlášeních jsou přiměřená, nelze poskytnout žádnou záruku, že se tato očekávání ukáží jako správná, a proto se doporučuje, abyste se na tato výhledová prohlášení, která jsou platná pouze k datu tohoto dokumentu, nespoléhali nadměrně. Společnost nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat nebo opravovat informace obsažené v tomto dokumentu (ať již v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo z jiných důvodů), s výjimkou případů, kdy to vyžadují platné právní předpisy. Existuje několik faktorů, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od těch, které jsou vyjádřeny nebo implikovány v prohlášeních o budoucnosti.
Mezi faktory, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od těch popsaných v prohlášeních o výhledu do budoucna, patří změny globálních, politických, ekonomických, obchodních, konkurenčních, tržních, dodavatelských a regulačních sil, budoucí směnné kurzy a úrokové sazby, změny daňových sazeb a jakékoli budoucí podnikové kombinace nebo dispozice, nejistoty a náklady související s RSA a procesem podle kapitoly 11, včetně mimo jiné potenciální nepříznivé dopady procesu podle kapitoly 11 na likviditu a výsledky hospodaření společnosti, včetně jejích vztahů se zákazníky, distribučními partnery, dodavateli a dalšími třetími stranami; fluktuace zaměstnanců a schopnost společnosti udržet si vrcholový management a další klíčové pracovníky vzhledem k rozptýlení a nejistotám spojeným s procesem podle kapitoly 11; dopad jakýchkoli iniciativ na snížení nákladů; jakýchkoli dalších soudních nebo regulačních řízení; schopnosti společnosti získat provozní kapitál, včetně dodržování omezení uložených podmínkami jakéhokoli financování dlužníka v držení majetku, jako je financování zmíněné v tomto dokumentu; délky doby, po kterou bude společnost působit pod ochranou kapitoly 11; načasování jakéhokoli ukončení procesu podle kapitoly 11; a rizika, že jakýkoli plán reorganizace z toho vyplývající nemusí být vůbec realizován. Další úvahy a rizikové faktory související s procesem společnosti podle kapitoly 11 naleznete ve Společném předem připraveném plánu reorganizace společnosti MultiColor Corporation a jejích dlužnických přidružených společností podle kapitoly 11 zákona o úpadku [spis č. 17] a v Prohlášení o zveřejnění týkající se společného předem připraveného plánu reorganizace společnosti MultiColor Corporation a jejích dlužnických přidružených společností podle kapitoly 11 zákona o úpadku [spis č. 18], (v každém případě v platném znění, s případnými změnami nebo doplněními) pro další úvahy a rizikové faktory spojené s procesem společnosti podle kapitoly 11. Žádná část této tiskové zprávy není zamýšlena jako prognóza zisku nebo odhad pro jakékoli období a žádné prohlášení v této tiskové zprávě by nemělo být vykládáno tak, že finanční výkonnost společnosti za aktuální nebo budoucí finanční roky nutně odpovídá nebo překračuje její historické výsledky. Dále tato tisková zpráva není zamýšlena a nepředstavuje a neměla by být vykládána jako součást jakýchkoli informací nebo nabídkového memoranda, smlouvy o koupi cenných papírů nebo nabídky, výzvy či doporučení k upisování, nákupu, předplacení, jinému nabytí nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů či jiných finančních nástrojů nebo podílů či jakékoli jiné transakce, ani by se na ni nemělo spoléhat v souvislosti s nimi.
