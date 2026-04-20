BlackBerry, JVCKENWOOD en SK Telecom treden toe tot de Sisvel POS patent pool als licentiegevers

LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--De voorbije twee weken werden drie nieuwe licentiegevers toegevoegd aan de nieuwe Sisvel Point of Sale (POS) patent pool, die op 1 april werd aangekondigd. BlackBerry, JVCKENWOOD en SK Telecom voegen zich bij de oprichtende licentiegevens Huawei, LG Electronics en Nokia en stellen hun patenten beschikbaar ter licentie via het programma.

Sisvel POS dekt 2G-, 3G,- 4G- en 5G-technologieën. Het is het eerste gezamenlijke licentieverleningsprogramma dat zich op POS-apparaten (Point of Sale) richt – een productcategorie die cellulaire connectiviteit benut om de verwerking van betalingen van klanten te transformeren.

Deelnemende patenteigenaars stellen hun relevante SEP's (Standard-Essential Patents) tegen FRAND-voorwaarden beschikbaar. Hierdoor krijgen makers van POS-apparaten eenvoudiger toegang tot essentiële IP-rechten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

