Chemelex doet een minderheidsinvestering in Algo8 om productie aangestuurd door AI te bevorderen

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Chemelex, een wereldleider in elektrische thermische en sensoroplossingen, maakte vandaag bekend dat het bedrijf een minderheidsinvestering heeft gedaan in Algo8, een industrieel AI-bedrijf, om het gebruik van AI (artificiële intelligentie) in productie te versnellen.

Deze investering zal de verdere ontwikkeling van Algo8’s technologie ondersteunen en tegelijk Chemelex in staat stellen om haar productieprocessen te bevorderen en productiviteit te verbeteren, om klanten verder een hoge kwaliteit van de producten aan te bieden.

David Prystash, CEO van Chemelex, wordt lid van Algo8’s Adviesraad.

Het partnerschap is gebaseerd op de bestaande commerciële verbintenis en benadrukt de focus van Chemelex op het toepassen van geavanceerde technologieën om operationele prestaties te versterken en betrouwbaarheid te bieden in haar globale productievoetafdruk.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontact
Chemelex
Lowie Van Rymenant
VP Marketing
Lowie.vanrymenant@chemelex.com
+32 (478) 278 893

