Multi-Color Corporation informuje o potwierdzeniu planu reorganizacji

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Multi-Color Corporation („MCC” lub „firma”), czołowy dostawca etykiet klasy premium na całym świecie, poinformowała dzisiaj, że amerykański sąd upadłościowy właściwy dla okręgu stanu New Jersey („sąd”) potwierdził jej plan reorganizacji zgodnie z przepisami upadłościowymi („plan”). MCC zakłada zakończenie wdrażania przepisów Rozdziału 11 w nadchodzących tygodniach.

Zgodnie z warunkami planu MCC dokona kompleksowej restrukturyzacji, która doprowadzi do znacznego obniżenia wskaźnika ogólnego zadłużenia bilansu firmy i dokapitalizowania działalności. Restrukturyzacja ma ograniczyć poziom zadłużenia netto firmy o około 3,8 mld USD, zmniejszyć odsetki płacone przez firmę w ujęciu rocznym o ponad 330 mln USD i wydłużyć zapadalność jej długoterminowych instrumentów dłużnych do 2033 r. Ponadto MCC ma otrzymać znaczną inwestycję w wysokości 889 mln USD od spółki CD&R oraz grupy zabezpieczonych kredytodawców nadrzędnych MCC. Po zakończeniu wdrażania firma ma dysponować poziomem płynności rzędu ponad 550 mln USD w celu wsparcia długofalowego rozwoju oraz inwestycji.

– Uzyskane dziś potwierdzenie świadczy o niemal pełnym ukończeniu naszego procesu restrukturyzacji finansowej, dzięki któremu MCC zyska jeszcze większą odporność – powiedział Hassan Rmaile, prezes i dyrektor generalny MCC. – Dzięki wsparciu podmiotów zaangażowanych finansowo w naszą firmę MCC znacząco obniży wskaźnik ogólnego zadłużenia swojego bilansu i zyska płynność, która wesprze naszą dalszą działalność, przyczyni się do inwestycji w innowacje i dalszego dostarczania wysokiej jakości etykiet, na których polegają nasi klienci. Pragnę wyrazić wdzięczność naszemu zespołowi, klientom i dostawcom za niezachwiane zaangażowanie i wsparcie na każdym etapie tego procesu; z optymizmem oczekujemy na dalsze możliwości rozwoju.

Potwierdzenie planu nastąpiło po skutecznym zakończeniu mediacji i zawarciu całościowej ugody na szczeblu wszystkich istotnych klientów w kwestiach objętych postępowaniem MCC realizowanym w ramach Rozdziału 11; za planem MCC opartym na przepisach Rozdziału 11 opowiedziało się ponad 99% wierzycieli z prawami głosu. To globalne rozliczenie stanowi uzupełnienie wsparcia uprzednio otrzymanego zgodnie z umową w sprawie wsparcia restrukturyzacji, która weszła w życie przed rozpoczęciem wdrażania kwestii objętych Rozdziałem 11 w styczniu 2026 r.

Mając już zgodę sądu, MCC oczekuje znaczących wpływów z nowych zwykłych i uprzywilejowanych inwestycji kapitałowych oraz zakończenia restrukturyzacji finansowej w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Więcej informacji na temat restrukturyzacji MCC, w tym dostęp do dokumentów złożonych do sądu, można uzyskać na stronie www.veritaglobal.net/MCC. Interesariusze mogą kierować ewentualne pytania do firmy Verita, pośrednika zaangażowanego przez firmę do obsługi roszczeń i przekazywania powiadomień, dzwoniąc na numer (866) 967-1788 (bezpłatnie w USA/Kanadzie) lub +1 (310) 751-2688 (inne kraje), bądź przesyłając zapytanie na stronie www.veritaglobal.net/MCC/inquiry. Dodatkowe informacje można również znaleźć na stronie MCCForward.com.

Doradcy

Doradztwo prawne na rzecz firmy świadczą kancelarie Kirkland & Ellis LLP i Cole Schotz P.C.; usługi bankowości inwestycyjnej świadczy Evercore Group LLC; doradztwo finansowe świadczy firma AlixPartners LLP; szczególne doradztwo na rzecz Specjalnego Komitetu Rady Dyrektorów LABL, Inc. świadczy firma Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, a strategiczne doradztwo komunikacyjne świadczy firma FGS Global. Doradztwo prawne na rzecz spółki CD&R świadczą kancelarie Debevoise & Plimpton LLP i Latham & Watkins LLP, natomiast firma Moelis & Company LLC udziela jej doradztwa finansowego. Doradztwo prawne i finansowe na rzecz grupy ad hoc zabezpieczonych wierzycieli świadczą, odpowiednio, firmy Milbank LLP i PJT Partners.

