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PET SERVICE HOLDING NV : FIN DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONCLU AVEC GILBERT DUPONT

ZAANSTAD, Netherlands--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

La société PET SERVICE HOLDING (Paris:ALPET) et la société GILBERT DUPONT ont mis fin au contrat de liquidité mis en place le 27 novembre 2025. Cette résiliation a pris effet le 15 avril 2026 après bourse.

A cette date du 15 avril au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 7 936
  • Solde en espèces : 12 698,01 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d’actions : 4 087
  • Solde en espèces : 30 097,09 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat initial, les moyens suivants figuraient au compte du contrat de liquidité :

  • Nombre d’actions : 0
  • Solde en espèces : 50 000 €

A propos de Pet Service Holding

Pet Service Holding NV est un leader dans le domaine des soins aux animaux aux Pays-Bas. Nous visons à nous différencier sur ce marché concurrentiel en rassemblant une gamme de services et en capitalisant sur notre expérience et notre expertise dans ce domaine. En mettant l’accent sur les fournitures pour animaux, la nutrition et les fournitures pour les cabinets vétérinaires, nous sommes bien placés pour répondre aux besoins des animaux et de leurs propriétaires en Europe.

Mnémonique : ALPET (Euronext Growth Paris) - ISIN : NL0015001HZ9

Également cotée séparément sur NXchange Amsterdam (ISIN : NL00150004O8) sous la forme de depositary receipts (DR).

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Pet Service Holding
Ron van Veldhoven
Président Directeur Général
+31-75-7572685
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