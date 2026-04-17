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Andersen Consulting s'associe au cabinet Nuvolar

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting étend sa plateforme de transformation numérique grâce à un accord de collaboration avec Nuvolar, un cabinet de conseil en technologie spécialisé dans le développement de logiciels basés sur le cloud et les implémentations avancées de Salesforce.

Fondée en 2008 et basée en Espagne, Nuvolar propose des services complets de développement de produits numériques, s'appuyant sur une expertise approfondie en matière de Salesforce, d'applications web et mobiles sur mesure, de développement full-stack, de conception UX/UI, de gestion de produits et de services d'assistance à long terme. Avec plus de 110 professionnels répartis entre Barcelone, Madrid, Miami et Mexico, l'entreprise travaille avec des clients des secteurs de l'aviation, de la santé, des biens de consommation, de l'industrie pharmaceutique et de l'hôtellerie pour concevoir et déployer des plateformes évolutives et stratégiques qui optimisent les opérations et accélèrent la transformation numérique.

« Notre collaboration avec Andersen Consulting nous permet de mettre notre expertise au service d’un public plus large », a déclaré Marc Vivas, PDG de Nuvolar. « En tant qu’entreprise axée sur l’ingénierie, nous sommes impatients de travailler ensemble pour offrir à nos clients des solutions numériques innovantes, fiables et centrées sur l’utilisateur, qui favorisent une croissance durable et une maturité numérique à long terme. »

« Nuvolar enrichit notre plateforme grâce à son expertise technique spécialisée et à sa grande expérience en matière de développement cloud-native », a déclaré Mark L. Vorsatz, président mondial et PDG d’Andersen. « Sa capacité à créer des applications sécurisées, évolutives et hautement performantes élargit considérablement la manière dont nous accompagnons les clients à la recherche de solutions de systèmes d’entreprise plus sophistiquées. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international proposant une gamme complète de services couvrant la stratégie d’entreprise, les activités commerciales, la technologie, la transformation par l’IA et les solutions en matière de capital humain. Andersen Consulting s’intègre au modèle de services multidimensionnel d' Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d’évaluation, de mobilité internationale et de conseil sur une plateforme internationale comptant plus de 50 000 professionnels à travers le monde et une présence dans plus de 1 000 sites par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs à travers le monde.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalJapanese

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