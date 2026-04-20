-

BlackBerry, JVCKENWOOD et SK Telecom rejoignent le pool de brevets Sisvel POS en tant que concédants de licence

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Le nouveau pool de brevets Sisvel Point of Sale (POS), annoncé le 1er avril, a accueilli trois nouveaux concédants de licence au cours des deux dernières semaines. BlackBerry, JVCKENWOOD et SK Telecom ont rejoint les concédants fondateurs Huawei, LG Electronics et Nokia pour mettre leurs brevets à disposition sous licence via ce programme.

Sisvel POS couvre les technologies 2G, 3G, 4G et 5G. Il s’agit du premier programme de licences communes dédié aux terminaux de point de vente, une catégorie de produits qui a tiré parti de la connectivité cellulaire pour transformer le traitement des paiements des clients.

Les titulaires de brevets participants mettent à disposition leurs brevets essentiels aux normes (SEP) selon des conditions FRAND, simplifiant ainsi l’accès aux droits de propriété intellectuelle essentiels pour les fabricants d’appareils de point de vente. Des incitations à la participation précoce sont proposées aux concédants jusqu’à la mi-mai. Les parties intéressées par l’adhésion au pool sont invitées à contacter Sisvel dès que possible.

« BlackBerry, JVCKENWOOD et SK Telecom sont des innovateurs de premier plan dans le domaine de la téléphonie mobile. Je suis ravi qu’ils aient choisi de rejoindre Sisvel POS », déclare Sven Törringer, responsable du programme. « Depuis l’annonce du pool il y a un peu plus de deux semaines, nous avons reçu un nombre considérable de manifestations d’intérêt de la part du marché. Nous sommes convaincus que d’autres détenteurs de brevets rejoindront le programme, alors restez à l’écoute. »

À propos de Sisvel

Sisvel croit en l’importance de la collaboration, de l’ingéniosité et de l’efficacité pour répondre aux besoins des titulaires de brevets et de ceux qui souhaitent accéder à leurs technologies. Dans un marché complexe et en constante évolution, notre principe directeur est de créer des conditions de concurrence équitables avec le développement et la mise en œuvre de solutions de commercialisation flexibles et accessibles.

Sisvel | We Power Innovation

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Contact médias
Giulia Dini
Executive Head of Brand
Tél. : +34 93 131 5570
giulia.dini@sisvel.com

Industry:

Sisvel

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contact médias
Giulia Dini
Executive Head of Brand
Tél. : +34 93 131 5570
giulia.dini@sisvel.com

More News From Sisvel

HPE obtient une licence pour les brevets offerts par l'intermédiaire du pool Sisvel Wi-Fi Multimode

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Hewlett Packard Enterprise (HPE) est devenu la dernière entreprise à obtenir une licence pour les brevets offerts par le pool Sisvel Wi-Fi Multimode récemment lancé. Elle rejoint Sony Group Corporation, Huawei, Panasonic, Philips et ZTE en tant que titulaire de licence du programme. Les quatre dernières de ces entreprises sont également des concédantes de licence, ainsi que KPN, Mitsubishi Electric, Orange, Aegis 11 SA (une filiale de Sisvel), SK Telecom et Wilus. H...

Huawei, LG Electronics et Nokia sont désignés comme concédants fondateurs de licence du nouveau pool de brevets POS de Sisvel

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Sisvel a lancé aujourd’hui un nouveau pool de brevets dédié aux terminaux de point de vente (Point of Sale, POS), couvrant les technologies de la 2G à la 5G, et a désigné trois innovateurs de renommée mondiale comme concédants fondateurs de licence. Dans le cadre de ce programme Huawei, LG Electronics et Nokia ont mis à disposition leurs brevets essentiels aux normes (standard essential patents, SEP) relatifs aux terminaux POS connectés via la technologie cellulaire...

Le site Web de Sisvel est désormais disponible en chinois et en japonais

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Les versions chinoise et japonaise du site Web de Sisvel sont désormais en ligne, offrant une expérience améliorée aux utilisateurs de deux des principaux marchés technologiques mondiaux. Cette initiative reflète également le rôle croissant des innovateurs et des développeurs basés en Asie dans les programmes de licence de Sisvel. Les sites localisés permettront à un plus grand nombre d’acteurs concernés par les licences SEP d’accéder aux informations sur les pools...
Back to Newsroom