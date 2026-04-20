BlackBerry, JVCKENWOOD et SK Telecom rejoignent le pool de brevets Sisvel POS en tant que concédants de licence

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Le nouveau pool de brevets Sisvel Point of Sale (POS), annoncé le 1er avril, a accueilli trois nouveaux concédants de licence au cours des deux dernières semaines. BlackBerry, JVCKENWOOD et SK Telecom ont rejoint les concédants fondateurs Huawei, LG Electronics et Nokia pour mettre leurs brevets à disposition sous licence via ce programme.

Sisvel POS couvre les technologies 2G, 3G, 4G et 5G. Il s’agit du premier programme de licences communes dédié aux terminaux de point de vente, une catégorie de produits qui a tiré parti de la connectivité cellulaire pour transformer le traitement des paiements des clients.

Les titulaires de brevets participants mettent à disposition leurs brevets essentiels aux normes (SEP) selon des conditions FRAND, simplifiant ainsi l’accès aux droits de propriété intellectuelle essentiels pour les fabricants d’appareils de point de vente. Des incitations à la participation précoce sont proposées aux concédants jusqu’à la mi-mai. Les parties intéressées par l’adhésion au pool sont invitées à contacter Sisvel dès que possible.

« BlackBerry, JVCKENWOOD et SK Telecom sont des innovateurs de premier plan dans le domaine de la téléphonie mobile. Je suis ravi qu’ils aient choisi de rejoindre Sisvel POS », déclare Sven Törringer, responsable du programme. « Depuis l’annonce du pool il y a un peu plus de deux semaines, nous avons reçu un nombre considérable de manifestations d’intérêt de la part du marché. Nous sommes convaincus que d’autres détenteurs de brevets rejoindront le programme, alors restez à l’écoute. »

À propos de Sisvel

Sisvel croit en l’importance de la collaboration, de l’ingéniosité et de l’efficacité pour répondre aux besoins des titulaires de brevets et de ceux qui souhaitent accéder à leurs technologies. Dans un marché complexe et en constante évolution, notre principe directeur est de créer des conditions de concurrence équitables avec le développement et la mise en œuvre de solutions de commercialisation flexibles et accessibles.

Sisvel | We Power Innovation

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