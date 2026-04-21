SynSmart und Amporin geben Zusammenarbeit zur Entwicklung bahnbrechender niedermolekularer Therapeutika für degenerative Erkrankungen bekannt

MUMBAI, Indien & BASEL, Schweiz--(BUSINESS WIRE)--SynSmart Rasayan Research Private Limited und Amporin Pharmaceuticals AG gaben heute eine Zusammenarbeit zur Entwicklung bahnbrechender niedermolekularer Therapeutika zur Behandlung tödlicher degenerativer Erkrankungen bekannt.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird SynSmart in seiner Forschungseinrichtung in Mumbai eine umfangreiche Bibliothek neuartiger membranprotektiver Moleküle synthetisieren. Nach dem Screening könnte die Zusammenarbeit auf die Folgechemie sowie potenzielle Arbeiten in den Bereichen ADME-PK ausgeweitet werden, mit dem Ziel, das Projekt bis zur Kandidatenauswahl zu beschleunigen.

Saurabh Kapure, CEO von SynSmart, kommentierte dies wie folgt: „Diese Zusammenarbeit ist ein Beweis für den Mehrwert, den SynSmart seinen Partnern bieten kann. Dank des Laborbetriebs im Mehrschichtbetrieb und einer schlanken Teamhierarchie helfen die Geschwindigkeit und die Kosteneinsparungen den Partnern, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen.“

Dr. Kelvin Stott, Gründer und CEO von Amporin, äußerte sich ebenfalls dazu: „Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit mit SynSmart, da sie das zielübergreifende Screening, die Optimierung und die Auswahl von krankheitsmodifizierenden Therapien für mehrere tödliche degenerative Erkrankungen parallel beschleunigen und gleichzeitig den Umfang und das Potenzial unserer einzigartigen Wirkstoffplattform validieren wird.“

Über SynSmart Rasayan Research Private Limited:

SynSmart ist ein Boutique-CRDMO im Bereich Chemie, das über 40 Biotech- und Big-Pharma-Kunden maßgeschneiderte Synthese, medizinische Chemie und weitere Dienstleistungen im Rahmen von FTE- oder FFS-basierten Geschäftsvereinbarungen anbietet. Mit einem wachsenden Team von 125 Chemikern und Kompetenzen in den Bereichen kleine Moleküle, komplexe Peptide sowie Technologien wie Photochemie und Flusschemie baut SynSmart sein Angebot in aufstrebenden Therapiebereichen auf wichtigen globalen Märkten weiter aus.

Über die Amporin Pharmaceuticals AG:

Amporin Pharmaceuticals ist ein aufstrebendes Schweizer Biotech-Unternehmen, das eine neue Klasse von niedermolekularen Wirkstoffen entwickelt, die auf einzigartige Weise Lücken in Zell- und Mitochondrienmembranen blockieren und reparieren, die durch fehlgefaltete Proteine verursacht werden. Durch die Wiederherstellung der Membranintegrität zielen diese Therapien darauf ab, die normale Zellfunktion wiederherzustellen und möglicherweise das Fortschreiten von mehr als 50 tödlichen degenerativen Erkrankungen zu stoppen oder umzukehren, darunter ALS, Alzheimer, Parkinson, Typ-II-Diabetes und viele seltene Erkrankungen.

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