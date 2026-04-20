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BlackBerry、JVCKENWOODおよびSK TelecomがライセンサーとしてシズベルPOS特許プールに参加

ルクセンブルク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 4月1日に発表されたシズベルの新しいPOS（販売時点情報管理）特許プールに、この2週間で3社の新たなライセンサーが加わりました。BlackBerry、JVCKENWOODおよびSK Telecomは、創設ライセンサーであるHuawei、LGエレクトロニクスおよびNokiaに続き、本プログラムを通じて自社の特許をライセンス提供します。

シズベルPOSプログラムは、2G、3G、4Gおよび5Gの各通信技術を対象としています。本プログラムは、POS端末を対象とした初の共同ライセンスプログラムです。POS端末は、セルラー接続を活用して顧客の決済処理を変革した製品カテゴリーです。

参加する特許保有者は、関連する標準必須特許（SEP）をFRAND条件で提供し、POS端末メーカーによる重要な知的財産権へのアクセスを簡素化します。ライセンサー向けの早期参加インセンティブは5月中旬まで利用可能です。本プールへの参加に関心のある企業は、できるだけ早くシズベルまでお問い合わせください。

本プログラムのマネジャーであるスヴェン・テリンガー氏は、「BlackBerry、JVCKENWOODおよびSK Telecomは、いずれもセルラー技術における一流のイノベーターです。シズベルPOSプログラムに参加いただけたことを嬉しく思います。発表からわずか2週間余りで、市場から非常に多くの関心が寄せられています。今後さらに多くの特許保有者をプログラムに迎えられると確信していますので、ぜひご注目ください」と、述べています。

シズベルについて

シズベルは、特許保有者とその技術へのアクセスを求める企業のニーズを結びつけるためには、協働、創意工夫、そして効率性が重要であるとの信念に基づいて活動しています。複雑かつ絶えず進化する市場環境において、柔軟でアクセスしやすい商業化ソリューションの開発および実装を通じて、公平な競争環境を創出することを基本方針としています。

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