ネットアップ、グーグル・クラウドとの提携により、分散クラウド向けデータ・インフラストラクチャーを強化

米カリフォルニア州サンノゼ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- インテリジェント・データ・インフラストラクチャー企業のNetApp®（NASDAQ：NTAP）は、グーグル・クラウドとの提携を強化し、4年間のエンタープライズ契約を締結したことを発表しました。これにより、ワールド・ワイド・テクノロジー（WWT）が提供するグーグルのソブリン・クラウド・プラットフォーム「グーグル・ディストリビューテッド・クラウド（GDC）」のエアギャップ環境において、ネットアップのストレージ・ソリューションの展開を加速させることが可能となります。このフルスタック・エアギャップ型プライベート・クラウド・ソリューション内のネットアップのデータ・プラットフォームにより、機密情報の取り扱いおよびデータ主権要件への対応において組織が求める標準搭載のセキュリティー機能が提供されます。

ネットアップのプレジデントであるセサル・セルヌダは、「政府機関や防衛組織にとって、機密データは厳重管理された環境から漏れてはならない一方で、そうしたデータはAI主導の意思決定においても不可欠です」と述べ、「ネットアップのセキュア・バイ・デザインのストレージ・システムをGDCに組み込むことで、顧客は、主権が確保された環境やエアギャップ環境で、認証済みのエンタープライズ向けAIを直接支える基盤として機能するインテリジェント・データ・インフラストラクチャーを構築できるようになります。これにより、公共セクターの顧客は、セキュリティー、コンプライアンス、国家主権を侵害することなく、業務の刷新、インサイト創出の加速、そして責任あるイノベーションを実現できるようになります」と語っています。

GDCは、オンプレミスのデータ・センターやネットワーク・エッジなど、顧客が必要とする場所にクラウド・インフラストラクチャーとサービスを拡張します。ネットアップの「AFF」、「StorageGRID」、および「Trident」ソリューションにより、インテリジェント・データ・インフラストラクチャーが実現され、GDCソリューションと統合することで、ゼロトラスト・セキュリティーを備えたプライベート・クラウドを提供します。これにより、ローカルでのデータ保存、暗号化キーの管理、そして継続的な制御の維持が可能になります。GDC内でこうしたシステムを活用することで、顧客はAI機能を含むクラウド・テクノロジーやアプリケーションを展開しながら、データの生成元により近い場所へクラウド環境を配置したり、外部接続を制限または排除するエアギャップ環境を構築したりすることで、自社のIT環境に対する管理をさらに強化できます。

グーグル・クラウドのGDC部門プロダクト・マネジメント＆サプライ・チェーン担当バイス・プレジデントであるムニンダー・サンビ氏は、「公共セクター全体において、各機関は、主権、セキュリティー、コンプライアンスに関する要件がより厳格化する中で、データ活用に対する要求の高まりに直面しています」と述べ、「GDCはまさにこうした環境のために設計されたもので、顧客は最新のクラウド・サービスや高度なAI機能を、主権が確保された環境、エアギャップ環境、そして外部ネットワークから切り離された環境にも展開できます。ネットアップとの連携により、私たちは政府機関や規制対象企業がデータの保管場所においてイノベーションを実現できるよう支援しています。これにより、最高レベルのセキュリティー、コンプライアンス、および業務の完全性を確保しつつ、変革の歩みを遅らせることなく、ミッション・クリティカルなワークロードをサポートします」と話しています。

過去1年間で、グーグル・クラウドは規制対象のユースケース向けにAI機能を拡充してきました。GDCでは、ジェミニの高度な推論機能と最先端の生成機能が利用可能であり、オンプレミスで自動化、コンテンツ生成、検索、要約といった主要な生成AI機能を活用することができます。顧客は、グーグルのAI機能を統合しつつ、完全に切り離された環境でも運用が可能であり、厳格なセキュリティー要件とコンプライアンス要件を満たしながらイノベーションを実現できます。

WWTのプレジデントであるジョー・ケーニグ氏は、「AIには、あらゆる組織の業務運営方法を変革する可能性が秘められており、これには、国家安全保障やデータ主権要件を満たすための最も厳格な規制に直面する組織も含まれます」と述べ、「データ主導のインサイトを活用してビジネスを推進するには、革新的なAI機能と優れたインフラの組み合わせが求められます」と述べています。

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ネットアップは30年以上にわたり、エンタープライズ・ストレージの台頭からデータやAIの活用によるインテリジェントな時代へと、世界中の大手組織がこうした変化を乗り切る支援をしてきました。今日、当社はインテリジェント・データ・インフラストラクチャー企業として、データをイノベーション、レジリエンス、成長の促進要因へと変えられるよう顧客をサポートしています。

ネットアップのデータ・プラットフォームは、そのインフラの中核を成す存在であり、あらゆるクラウド、ワークロード、環境においてデータの接続・保護・活用を可能にする、エンタープライズ・グレードの統合型インテリジェント・プラットフォームです。実績のある当社の主力データ管理ソフトウエア兼OSである「NetApp ONTAP」上に構築され、AIデータ・エンジンおよびAFXを通じたオートメーションによって強化されており、大規模なオブザーバビリティー、レジリエンス、そしてインテリジェンスを提供します。

設計面で細分化されたネットアップのデータ・プラットフォームは、ストレージ、サービス、管理を分離することで、企業による、より迅速な近代化、効率的な拡張、ロック・インに囚われないイノベーションの実現を支援します。唯一、世界最大のクラウドにネイティブに組み込まれたエンタープライズ・ストレージ・プラットフォームとして、組織は、一貫したパフォーマンス、ガバナンス、そして保護を確保しながら、あらゆるワークロードをどこでも自由に実行することができます。

ネットアップでデータを常に脅威から守り、AIを活用し、新たなる技術革新を推進する体制を整えることができます。これこそが、世界中の先進的な企業が当社を信頼し、インテリジェンスを強みに変えている理由です。

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