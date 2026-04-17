Andersen Consulting新增合作公司Nuvolar

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與Nuvolar簽署合作協議擴大其數位化轉型平台。Nuvolar是一家技術顧問公司，專注於採用雲端架構的軟體發展和先進的Salesforce實施服務。

Nuvolar成立於2008年，總部位於西班牙，提供端對端數位產品開發服務，在Salesforce、客製化網頁和行動應用程式、全堆疊開發、使用者體驗/介面設計、產品管理和長期支援服務方面擁有深厚專業知識。該公司在巴塞隆納、馬德里、邁阿密和墨西哥市擁有超過110名專業人員，服務於航空、醫療保健、消費品、製藥和酒店業的客戶，設計並部署可擴充的關鍵業務平台，從而推動營運最佳化並加快數位化轉型。

Nuvolar執行長Marc Vivas表示：「與Andersen Consulting合作讓我們能夠更大規模地運用自身專業知識。身為一家注重工程技術的公司，我們期待攜手合作，為客戶提供創新、可靠和以使用者為中心的數位解決方案，支援永續成長和長期數位成熟度。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Nuvolar憑藉專業的工程技術專長和深厚的雲端原生開發經驗完善了我們的平台。他們建構安全、可擴充和高效能應用程式的能力，顯著擴大了我們為尋求更成熟企業系統解決方案的客戶提供支援的方式。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技、AI轉型以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多面向服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

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