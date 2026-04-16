Chemelex hace una inversión minoritaria en Algo8 para impulsar la fabricación basada en IA

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Chemelex, líder mundial en soluciones eléctricas, térmicas y de detección, anunció hoy que ha realizado una inversión minoritaria en Algo8, una empresa de inteligencia artificial (IA) industrial, para acelerar el uso de la IA en la fabricación.

Esta inversión respaldará un mayor desarrollo de la tecnología de Algo8, al tiempo que permitirá a Chemelex mejorar sus procesos de fabricación y aumentar la productividad, sin dejar de ofrecer productos de alta calidad a sus clientes.

David Prystash, CEO de Chemelex, se unirá al consejo asesor de Algo8.

La alianza se basa en la relación comercial ya existente y subraya el enfoque de Chemelex en la aplicación de tecnologías avanzadas para fortalecer el rendimiento operativo y la confiabilidad del suministro en toda su red de fabricación global.

Algo8 desarrolla Plantbrain, un software de IA propio que integra datos de sistemas industriales para generar información predictiva y prescriptiva, ayudando a los fabricantes a optimizar las operaciones, reducir el tiempo de inactividad y mejorar la toma de decisiones.

Chemelex implementa la tecnología de Algo8 en todas sus operaciones para mejorar la consistencia de los procesos, aumentar la eficiencia de la fabricación, permitir una toma de decisiones más rápida basada en datos y mejorar la confiabilidad del suministro para los clientes.

Para Algo8, la inversión proporciona capital para acelerar el desarrollo de productos y el acceso a la base de fabricación global de Chemelex, lo que respalda una mayor implementación de su plataforma en entornos industriales.

“Invertir en tecnologías avanzadas es fundamental para seguir liderando la excelencia en la fabricación“, afirmó David Prystash, CEO de Chemelex. “El enfoque de Algo8 hacia la IA industrial se alinea con nuestro compromiso de ofrecer productos confiables y de alta calidad. La integración de estas capacidades en nuestras operaciones mejorará la productividad, aumentará la consistencia y permitirá satisfacer mejor la demanda de los clientes“.

Nandan Mishra, CEO y cofundador de Algo8, declaró: “La alianza con Chemelex nos permite acelerar el desarrollo de nuestra plataforma y ampliar su implementación en entornos de fabricación globales. Lo que buscamos es lograr mejoras de rendimiento cuantificables mediante soluciones basadas en inteligencia artificial“.

Acerca de Chemelex

Chemelex es líder mundial en soluciones térmicas y de detección eléctricas, que protegen los procesos, lugares y personas más imprescindibles del mundo. Con más de 50 años de innovación y compromiso con la excelencia, desarrollamos soluciones que garantizan la seguridad, la confiabilidad y la eficiencia en diversos entornos, que van desde plantas industriales y centros de datos hasta hogares particulares.

Entre las marcas de confianza de Chemelex se incluyen Raychem, Tracer, Pyrotenax y Nuheat, todas las cuales permiten que el mundo avance con confianza.

Lea más al respecto en www.chemelex.com.

Acerca de Algo8

Algo8 es una empresa de IA industrial que desarrolla plataformas de software para entornos industriales y de fabricación. Su tecnología integra datos de diversos sistemas para ofrecer información predictiva y prescriptiva que mejora la eficiencia, la productividad y el rendimiento operativo.

La empresa opera en Norteamérica, Europa, Oriente Medio y Asia.

Para ver más información, visite www.algo8.ai.

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