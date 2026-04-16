Chemelex tätigt Minderheitsbeteiligung an Algo8 zur Förderung der KI-gestützten Fertigung

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Chemelex, ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Wärme- und Sensorlösungen, gab heute bekannt, dass es eine Minderheitsbeteiligung an Algo8 – einem Unternehmen für industrielle künstliche Intelligenz (KI) – getätigt hat, um den Einsatz der KI in der Fertigung zu forcieren.

Die Investition wird die weitere Entwicklung der Technologie von Algo8 unterstützen und Chemelex in die Lage versetzen, seine Fertigungsprozesse und die Produktivität zu verbessern und seinen Kunden weiterhin hochwertige Produkte zu liefern.

Chemelex Chief Executive Officer David Prystash wird sich dem Vorstand von Algo8 anschließen.

Die Partnerschaft basiert auf bestehenden geschäftlichen Beziehungen und unterstreicht den Schwerpunkt von Chemelex, fortschrittliche Technologien einzusetzen, um die betriebliche Performance und Lieferzuverlässigkeit in seinen globalen Fertigungsprozessen zu stärken.

Algo8 entwickelt Plantbrain, eine proprietäre KI-Software zur Integration von Daten in industrielle Systeme, um prädiktive und präskriptive Erkenntnisse zu generieren, die Herstellern dabei helfen, den Betrieb zu optimieren, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Entscheidungsfindung zu verbessern.

Chemelex stellt die Technologie von Algo8 in seinen Operationen bereit, um die Prozesskonsistenz zu verbessern, die Fertigungseffizienz zu steigern, schnellere, datengestützte Entscheidungen zu ermöglichen und die Lieferzuverlässigkeit für die Kunden zu erhöhen.

Algo8 bringt die Investition Kapital, um die Produktentwicklung zu forcieren, und Zugang zu der weltweiten Fertigungsbasis von Chemelex, was eine breitere Bereitstellung seiner Plattform in industriellen Umgebungen unterstützt.

„Das Investment in fortschrittliche Technologien ist ein wesentlicher Bestandsteil unserer fortgesetzten Führungsposition in puncto Fertigungsexzellenz“, sagte David Prystash, CEO von Chemelex. „Die Methodik von Algo8 im Hinblick auf industrielle KI passt zu unserem Bestreben, hochwertige, zuverlässige Produkte zu liefern. Durch die Integration dieser Funktionen in unsere Abläufe wird die Produktivität optimiert, die Konsistenz verbessert und unsere Fähigkeit, den Kundenbedarf zu decken, gestärkt.“

Nandan Mishra, CEO und Mitgründer von Algo8, sagte: „Durch die Partnerschaft mit Chemelex können wir die Entwicklung unserer Plattform beschleunigen und ihre Bereitstellung in globalen Fertigungsumgebungen skalieren. Gemeinsam möchten wir messbare Performanceverbesserungen durch KI-gestützte Lösungen liefern.“

Über Chemelex

Chemelex ist ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Wärme- und Sensorlösungen, die wichtige Prozesse, Orte und Menschen auf der ganzen Welt schützen. Mit über 50 Jahren Innovation und unserem Engagement für Spitzenleistungen entwickeln wir Lösungen, die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz in verschiedenen Umgebungen gewährleisten – von Industrieanlagen und Rechenzentren bis hin zu Privathaushalten.

Zu den renommierten Marken von Chemelex gehören Raychem, Tracer, Pyrotenax und Nuheat, die es der Welt ermöglichen, mit Zuversicht voranzuschreiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.chemelex.com.

Über Algo8

Algo8 ist ein Unternehmen für industrielle KI, das Softwareplattformen für Fertigungs- und Industrieumgebungen entwickelt. Seine Technologie integriert Daten systemübergreifend, um prädiktive und präskriptive Erkenntnisse zu liefern, die die Effizienz, Produktivität und betriebliche Performance verbessern.

Das Unternehmen ist in Nordamerika, Europa, Nahost und Asien tätig.

Weitere Informationen finden Sie auf www.algo8.ai.

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