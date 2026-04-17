Multi-Color Corporation annonce la confirmation du plan de réorganisation

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Multi-Color Corporation (« MCC » ou la « société »), le chef de file mondial des solutions d’étiquetage de haute qualité, annonce aujourd’hui que le tribunal des faillites des États-Unis pour le district du New Jersey (le « tribunal ») a confirmé le plan de réorganisation convenu d'avance de la société (le « plan »). MCC s'attend à sortir du plan convenu d'avance en vertu du Chapitre 11 dans les prochaines semaines.

Selon les termes du plan, MCC réalisera une opération de restructuration globale qui aura pour effet de désendetter considérablement le bilan de la société et de recapitaliser l’entreprise. La restructuration réduit la dette nette d'environ 3,8 milliards de dollars, réduit les charges d'intérêts de trésorerie annualisées de plus de 330 millions de dollars et prolonge les échéances de la dette à long terme jusqu'en 2033. En outre, MCC recevra un investissement important de 889 millions de dollars de CD&R et d’un groupe de créanciers garantis existants de MCC. Après la sortie du plan, la société s'attend à disposer de plus de 500 millions de dollars de liquidités pour soutenir la croissance et l'investissement à long terme.

« La confirmation d’aujourd’hui marque la quasi-achèvement de notre processus de restructuration financière, positionnant MCC comme une entreprise encore plus résiliente », déclare Hassan Rmaile, président et CEO de MCC. « Avec le soutien de nos parties prenantes financières, MCC ressortira avec un bilan et des liquidités considérablement désendettés disponibles pour soutenir nos opérations de go-forward, investir dans l’innovation et continuer à fournir les solutions d'étiquetage de haute qualité auxquelles s'attendent nos clients. Je suis reconnaissant à nos collègues, à nos clients et à nos fournisseurs pour leur engagement indéfectible et leur soutien tout au long de ce processus, et nous nous réjouissons à la perspective de saisir les opportunités qui s’offriront à nous. »

La confirmation du plan fait suite à une médiation réussie et à un règlement global entre toutes les principales parties prenantes dans les affaires convenues d'avance en vertu du Chapitre 11 de MCC, plus de 99 % des parties prenantes votantes acceptant le plan convenu d'avance en vertu du Chapitre 11 de MCC. Ce règlement global s’ajoute au soutien précédemment obtenu dans le cadre de l’accord de soutien à la restructuration conclu avant le début des affaires convenues d'avance en vertu du Chapitre 11 de MCC en janvier 2026.

Avec l'approbation du tribunal, MCC s'attend à recevoir le produit du nouvel investissement en actions ordinaires et privilégiées et à achever sa restructuration financière dans les semaines à venir.

Pour de plus amples informations sur la restructuration de MCC, y compris l’accès aux documents du tribunal, veuillez consulter www.veritaglobal.net/MCC. Les parties prenantes ayant des questions peuvent contacter Verita, l’agent chargé des réclamations et des remarques de la société, au (866) 967-1788 (appel gratuit aux États-Unis et au Canada) ou au +1 (310) 751-2688 (international) ou soumettre une demande à www.veritaglobal.net/MCC/inquiry. Des informations supplémentaires sont également disponibles sur MCCForward.com.

Conseillers

Kirkland & Ellis LLP et Cole Schotz P.C. exercent les fonctions de conseiller juridique, Evercore Group LLC agit en tant que banquier d’investissement, AlixPartners LLP agit en tant que conseiller financier, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP agit en tant que conseiller spécial auprès du comité spécial du conseil d’administration de LABL, Inc., et FGS Global agit en tant que conseiller en communication stratégique de la société. Debevoise & Plimpton LLP et Latham & Watkins LLP agissent à titre de conseillers juridiques auprès de CD&R et Moelis & Company LLC agit à titre de conseiller financier. Milbank LLP et PJT Partners exercent respectivement les fonctions de conseiller juridique et de conseiller financier auprès du groupe ad hoc de créanciers garantis.

À propos de MCC

Multi-Color Corporation (MCC) est un chef de file mondial des solutions d’étiquetage de haute qualité, fournissant des solutions innovantes et durables à certaines des marques les plus reconnaissables au monde dans un large éventail de catégories finales axées sur le consommateur. MCC s’engage à fournir les meilleures solutions d’étiquetage au monde à ses clients pour qu’ils construisent leurs marques et ajoutent de la valeur aux communautés dans lesquelles ils opèrent.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant la situation financière, les résultats d'exploitation et les activités de MCC et de ses filiales, ainsi que certains plans et objectifs à cet égard. Ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par le fait qu'ils ne se rapportent pas exclusivement à des faits historiques ou actuels. Les énoncés prospectifs utilisent souvent des mots tels que « anticiper », « cibler », « s'attendre à », « permettre », « estimer », « envisager », « planifier », « objectif », « croire », « espérer », « vise », « continue », les conjugaisons au futur ou au conditionnel, ou d’autres mots de signification similaire. Ces énoncés sont basés sur des hypothèses et des évaluations faites par la société et sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements futurs et d'autres facteurs. De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes, car ils se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui se produiront à l'avenir et les facteurs décrits dans le contexte de ces énoncés prospectifs dans le présent document pourraient faire en sorte que les résultats et les développements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Bien que l'on estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, aucune assurance ne peut être donnée que ces attentes se révéleront avoir été correctes. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de corriger les informations contenues dans ce document (que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres), sauf si la loi applicable l'exige. Plusieurs facteurs pourraient faire que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs.

Parmi les facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs figurent les changements dans les forces mondiales, politiques, économiques, commerciales, concurrentielles, du marché, de la chaîne d’approvisionnement et de la réglementation, les taux de change et d’intérêt futurs, les variations des taux d’imposition et tout regroupement ou cession futur(e) d’entreprises, les incertitudes et les coûts liés au RSA et au processus du Chapitre 11, y compris, entre autres, les effets négatifs potentiels du processus du Chapitre 11 sur la liquidité de la société et les résultats de ses activités, y compris en ce qui concerne ses relations avec ses clients, partenaires de distribution, fournisseurs et autres tiers ; l’attrition du personnel et la capacité de la société à conserver ses hauts dirigeants et d’autres membres clés du personnel en raison des distractions et des incertitudes inhérentes au processus du Chapitre 11 ; l'incidence de toute initiative de réduction des coûts ; toute autre procédure légale ou réglementaire ; la capacité de la société à obtenir du capital d’exploitation, y compris le respect des restrictions imposées par les conditions de tout financement du débiteur en possession, tel que le financement mentionné dans le présent document ; la durée pendant laquelle la société exercera ses activités en vertu de la protection prévue au Chapitre 11 ; le calendrier de toute sortie du processus du Chapitre 11 ; et le risque que tout plan de réorganisation qui en résulterait ne soit pas mis en œuvre. Veuillez consulter le plan commun de réorganisation convenu d'avance de Multi-Color Corporation et de ses sociétés affiliées débitrices au titre du Chapitre 11 du Code des faillites [dossier n°17] et la déclaration relative au plan commun de réorganisation convenu d'avance de Multi-Color Corporation et de ses sociétés affiliées débitrices au titre du Chapitre 11 du Code des faillites [dossier n°18], (chacun pouvant être amendé, modifié ou complété) pour d’autres considérations et facteurs de risque associés au processus du Chapitre 11 de la société. Rien dans le présent communiqué de presse n'est conçu comme une prévision ou une estimation de bénéfice pour une période quelconque et aucun énoncé dans ce communiqué de presse ne doit être interprété comme signifiant que la performance financière de la société pour les exercices en cours ou futurs correspondrait nécessairement ou dépasserait ses résultats historiques. En outre, le présent communiqué de presse ne vise pas et ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme faisant partie d'une note d'information ou d'offre, d'un contrat d'achat de titres, d'une offre, d'une invitation ou d'une recommandation de souscrire, d'acheter, d'acquérir ou de vendre des titres ou d'autres instruments ou intérêts financiers ou toute autre transaction.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.