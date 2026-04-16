NetApp werkt met Google Cloud samen om data-infrastructuur voor Distributed Cloud te bevorderen

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), een onderneming gespecialiseerd in Intelligent Data Infrastructure, maakte vandaag bekend dat het bedrijf de samenwerking met Google Cloud uitbreidt met een Enterprise Agreement van 4 jaar om de integratie te versnellen van de opslagoplossingen van NetApp in de Google Distributed Cloud air-gapped (GDC), Google's soevereine cloudplatform geleverd door WWT (World Wide Technology). Het NetApp dataplatform in deze full-stack, air-gapped private cloud-oplossing zorgt voor de geïntegreerde beveiliging die organisaties nodig hebben om met gevoelige informatie om te gaan en aan vereisten inzake datasoevereiniteit te voldoen.

