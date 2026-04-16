AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Momento Seguros, S.A. de C.V.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B (Adecuada), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bb+” (Adecuada) y la Calificación en Escala Nacional de México (NSR, por sus siglas en inglés) de “a+.MX” (Excelente) a Momento Seguros, S.A. de C.V. (Momento) (México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Momento reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) marginal.

Momento es una insurtech mexicana que inició operaciones en julio de 2023 y fue establecida para ofrecer productos de seguros con ventajas tecnológicas frente a otras compañías tradicionales en el mercado. Se especializa en la línea de negocio de automóviles, con operaciones concentradas principalmente en la Ciudad de México y su área metropolitana, mientras mantiene presencia en otros estados, principalmente en la región centro del país, con presencia limitada en los estados del norte. La empresa opera en un mercado altamente competitivo, lo que limita su posición en el mercado.

En junio de 2025, Momento lanzó un producto de seguro de motocicleta en los estados en los que opera. A finales de 2025, el portafolio de la compañía comenzó a mostrar signos tempranos de diversificación dentro de la línea de negocio, con motocicletas representando el 16% de las primas, mientras que automóviles continúa representando la mayoría con el 84%. AM Best evalúa el perfil de negocio de Momento como limitado, lo que refleja su etapa inicial de desarrollo, oferta de productos concentrada y presencia limitada en el mercado.

La fortaleza del balance de Momento está respaldada por su capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). La base de capital de la compañía se vio fortalecida por una inyección de capital completada en abril de 2025 a través de una emisión de capital Serie A respaldada por inversionistas de capital riesgo. La evaluación de la fortaleza de balance como fuerte también refleja la prudente administración de capital de Momento, respaldada por una fuerte posición de liquidez y un perfil conservador de apalancamiento de suscripción. Sin embargo, la opinión de AM Best se ve limitada por las pérdidas operativas continuas de la compañía, que limitan su capacidad para generar capital internamente y dan como resultado una dependencia continua de fuentes de financiamiento externas.

AM Best evalúa el desempeño operativo de Momento como adecuado. A finales de 2025, la compañía reportó un fuerte crecimiento de las primas, con un aumento del 186% en las primas brutas emitidas respecto al año previo. El índice de siniestralidad mejoró en comparación con el año anterior, lo que refleja la efectividad de las medidas de contención después de eventos relacionados con el clima. Sin embargo, la rentabilidad permanece limitada por una elevada base de gastos, consistente con la fase de crecimiento de la compañía. La compañía espera alcanzar el punto de equilibrio en 2027, aunque el riesgo de ejecución asociado a este objetivo persiste.

Momento ha establecido políticas y procedimientos para sus prácticas de inversión y suscripción que están alineadas con su tolerancia al riesgo. El marco de administración integral de riesgos aún se está desarrollando, en consonancia con su etapa inicial de operaciones. AM Best observa un alto riesgo de ejecución asociado con el plan de negocios de Momento, dada su limitada trayectoria operativa y la dinámica competitiva del segmento de automóviles en México. AM Best evalúa el ERM de Momento como marginal.

Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si los niveles de capital dejaran de ser acordes con el crecimiento de Momento, especialmente en ausencia de una rentabilidad sostenida, lo que ejercería presión sobre su capitalización ajustada por riesgos y los fundamentos de su balance. También podrían producirse acciones negativas de calificación si los resultados operativos no cumplieran las expectativas lo que provocaría un retraso en alcanzar el punto de equilibrio o imposibilitaría alcanzarlo en el mediano plazo. Acciones positivas de calificación podrían resultar de una mejora sostenida en el marco de ERM de la compañía, lo que daría lugar a una mejora de las capacidades de administración de riesgos.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

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