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Chemelex、AI駆動型製造の推進に向けAlgo8に少数出資

ヒューストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 電気加熱およびセンシング・ソリューション分野の世界的リーダーであるChemelexは、製造業におけるAIの活用を加速するため、産業用人工知能（AI）企業であるAlgo8に対して少数出資を行ったと発表しました。

本出資により、Algo8の技術のさらなる開発を支援するとともに、Chemelexは自社の製造プロセスの高度化と生産性の向上を図りつつ、引き続き顧客に高品質な製品を提供していきます。

Chemelexの最高経営責任者（CEO）であるデビッド・プリスタッシュは、Algo8のアドバイザリーボードに加わります。

本パートナーシップは既存の商業上の関係に基づくものであり、Chemelexが高度な技術の活用を通じて、グローバルな製造拠点全体における業務パフォーマンスおよび供給の信頼性の強化に注力していることを示しています。

Algo8は、産業システム全体にわたるデータを統合し、予測的・処方的インサイトを生成する独自のAIソフトウエア「PlantBrain」を開発しており、製造業におけるオペレーションの最適化、ダウンタイムの削減、および意思決定の高度化を支援します。

Chemelexは、Algo8の技術を自社オペレーション全体に導入し、プロセスの一貫性の向上、製造効率の向上、データに基づく迅速な意思決定の実現、ならびに顧客への供給信頼性の向上を図っています。

Algo8にとって本出資は、製品開発の加速に向けた資金の提供と、Chemelexのグローバルな製造基盤へのアクセスを可能にし、産業環境におけるAlgo8のプラットフォームのより広範な展開を支援するものです。

「先進技術への投資は、Chemelexが製造の卓越性においてリードし続けるうえで中核を成しています」と、Chemelexの最高経営責任者（CEO）であるデビッド・プリスタッシュは述べました。「Algo8の産業用AIへのアプローチは、高品質で信頼性の高い製品の提供に向けたChemelexの取り組みと一致しています。これらの機能をChemelexのオペレーションに統合することで、生産性の向上、一貫性の向上、ならびに顧客需要への対応力の強化につながります。」

Algo8の最高経営責任者（CEO）兼共同創業者であるナンダン・ミシュラは、次のように述べました。「Chemelexとの提携により、当社プラットフォームの開発を加速し、グローバルな製造環境全体への展開を拡大できます。両社は、AIを活用したソリューションを通じて、測定可能なパフォーマンス改善をもたらすことを目指します。」

Chemelexについて

Chemelexは、電気加熱およびセンシング・ソリューションの世界的リーダーとして、世界の重要なプロセス、場所、人々を保護しています。50年以上にわたるイノベーションの実績と卓越性へのコミットメントのもと、産業プラントやデータセンターから一般家庭に至るまで、多様な環境において安全性、信頼性、効率性を確保するソリューションを開発しています。

Chemelexの信頼されるブランドには、Raychem、Tracer、Pyrotenax、Nuheatが含まれており、これらはいずれも世界が自信を持って前進できるよう支援しています。

詳細については、www.chemelex.com をご覧ください。

Algo8について

Algo8は、製造業および産業環境向けのソフトウエアプラットフォームを開発する産業用AI企業です。同社の技術は、システム全体にわたるデータを統合し、予測的・処方的インサイトを提供することで、効率性、生産性、ならびに業務パフォーマンスの向上に寄与します。

同社は、北米、欧州、中東、アジアで事業を展開しています。

詳細については、www.algo8.ai をご覧ください。

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Media Contact
Chemelex
Lowie Van Rymenant
VP Marketing
Lowie.vanrymenant@chemelex.com
+32 (478) 278 893

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