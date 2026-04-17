Multi-Color Corporation anuncia a confirmação do plano de reorganização

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--A Multi-Color Corporation (“MCC” ou a “Empresa”), líder global em soluções de rótulos premium, anunciou hoje que o Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de Nova Jersey (o “Tribunal”) confirmou o plano de reorganização pré-acordado da Empresa (o “Plano”). A MCC espera sair do Capítulo 11 pré-acordado nas próximas semanas.

Nos termos do Plano, a MCC concluirá uma reestruturação abrangente que reduzirá significativamente o endividamento da empresa e recapitalizará seus negócios. A reestruturação reduz a dívida líquida em aproximadamente US$ 3,8 bilhões, reduz as despesas anuais com juros em mais de US$ 330 milhões e estende os vencimentos da dívida de longo prazo para 2033. Além disso, a MCC receberá um investimento significativo de US$ 889 milhões da CD&R e de um grupo de credores garantidos existentes da MCC. Após a conclusão do processo, a empresa espera ter mais de US$ 500 milhões em liquidez disponível para apoiar o crescimento e os investimentos de longo prazo.

“A confirmação de hoje marca a conclusão iminente do nosso processo de reestruturação financeira, posicionando a MCC para emergir como uma empresa ainda mais resiliente”, disse Hassan Rmaile, Presidente e Diretor Executivo da MCC. “Com o apoio de nossos investidores, a MCC emergirá com um balanço patrimonial significativamente menos endividado e liquidez disponível para apoiar nossas operações futuras, investir em inovação e continuar fornecendo as soluções de rotulagem de alta qualidade das quais nossos clientes dependem. Sou grato aos nossos colegas, clientes e fornecedores por seu compromisso e apoio inabaláveis ​​ao longo deste processo, e aguardamos com expectativa as oportunidades que virão.”

A confirmação do plano segue uma mediação bem-sucedida e um acordo global entre todos os principais envolvidos nos processos de recuperação judicial da MCC, com mais de 99% dos acionistas votantes aceitando o plano. Este acordo global soma-se ao apoio obtido anteriormente por meio do acordo de reestruturação firmado antes do início dos processos de recuperação judicial da MCC, em janeiro de 2026.

Com a aprovação judicial em mãos, a MCC espera receber os recursos do significativo novo investimento em ações ordinárias e preferenciais e concluir sua reestruturação financeira nas próximas semanas.

Para obter mais informações sobre a reestruturação da MCC, incluindo acesso a documentos judiciais, acesse www.veritaglobal.net/MCC As partes interessadas que estiverem com dúvidas podem entrar em contato com a Verita, agente de reclamações e notificações da empresa, pelo telefone (866) 967-1788 (ligação gratuita nos EUA/Canadá) ou +1 (310) 751-2688 (internacional) ou enviar uma consulta para www.veritaglobal.net/MCC/inquiry. Informações adicionais também estão disponíveis em MCCForward.com

Assessoria

Os escritórios de advocacia Kirkland & Ellis LLP e Cole Schotz P.C. atuam como consultores jurídicos; o Evercore Group LLC atua como banco de investimento; a AlixPartners LLP atua como consultora financeira; o escritório de advocacia Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP atua como consultor especial do Comitê Especial do Conselho de Administração da LABL, Inc.; e a FGS Global atua como consultora de comunicação estratégica da empresa. Os escritórios de advocacia Debevoise & Plimpton LLP e Latham & Watkins LLP atuam como consultores jurídicos da CD&R, e a Moelis & Company LLC atua como sua consultora financeira. Os escritórios de advocacia Milbank LLP e PJT Partners atuam como consultores jurídicos e financeiros, respectivamente, do grupo ad hoc de credores garantidos.

Sobre a MCC

A Multi-Color Corporation (MCC) é líder global em soluções de rótulos premium, fornecendo soluções inovadoras e sustentáveis ​​para algumas das marcas mais reconhecidas do mundo em uma ampla gama de categorias de produtos voltados para o consumidor. A MCC está comprometida em oferecer as melhores soluções de rótulos do mundo para que seus clientes construam suas marcas e agreguem valor às comunidades onde atuam.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém certas declarações prospectivas referentes à situação financeira, aos resultados operacionais e aos negócios da MCC e suas subsidiárias, bem como a certos planos e objetivos relacionados. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas pelo fato de não se referirem apenas a fatos históricos ou atuais. Declarações prospectivas frequentemente utilizam palavras como “antecipar”, “almejar”, ​​“esperar”, “possibilitar”, “estimar”, “pretender”, “planejar”, ​​“meta”, “acreditar”, “esperar”, “objetivar”, “continuar”, “irá”, “poderá”, “deverá”, “seria”, “conseguiria” ou outras palavras de significado semelhante. Essas declarações são baseadas em suposições e avaliações feitas pela Companhia e em sua percepção de tendências históricas, condições atuais, desenvolvimentos futuros e outros fatores. Por sua natureza, as declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos e dependem de circunstâncias que ocorrerão no futuro, e os fatores descritos no contexto de tais declarações prospectivas neste documento podem fazer com que os resultados e desenvolvimentos reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. Embora se acredite que as expectativas refletidas nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, não há garantia de que tais expectativas se concretizarão e, portanto, recomenda-se cautela ao depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que se referem apenas à data deste documento. A Empresa não assume qualquer obrigação de atualizar ou corrigir as informações contidas neste documento (seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros fatores), exceto conforme exigido pela legislação aplicável. Existem diversos fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas.

Entre os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas, incluem-se mudanças nas forças globais, políticas, econômicas, comerciais, competitivas, de mercado, da cadeia de suprimentos e regulatórias; taxas de câmbio e de juros futuras; alterações nas taxas de impostos e quaisquer futuras combinações ou alienações de negócios; incertezas e custos relacionados ao RSA e ao processo do Capítulo 11, incluindo, entre outros, potenciais efeitos adversos do processo do Capítulo 11 sobre a liquidez e os resultados operacionais da Companhia, inclusive em relação aos seus relacionamentos com clientes, parceiros de distribuição, fornecedores e outros terceiros; a rotatividade de funcionários e a capacidade da Companhia de reter a alta administração e outros funcionários-chave devido às distrações e incertezas inerentes ao processo do Capítulo 11; o impacto de quaisquer iniciativas de redução de custos; quaisquer outros processos legais ou regulatórios; a capacidade da Companhia de obter capital de giro, incluindo o cumprimento das restrições impostas pelos termos e condições de qualquer financiamento devedor em posse, como o financiamento mencionado neste documento; o período de tempo em que a Companhia operará sob a proteção do Capítulo 11; o momento de qualquer saída do processo do Capítulo 11; e o risco de que qualquer plano de reorganização resultante disso possa não ser implementado. Por favor, consulte o Plano Conjunto Pré-Aprovado de Reorganização da Multi-Color Corporation e suas Afiliadas Devedoras nos termos do Capítulo 11 do Código de Falências [Processo nº 17] e a Declaração de Divulgação Relativa ao Plano Conjunto Pré-Aprovado de Reorganização da Multi-Color Corporation e suas Afiliadas Devedoras nos termos do Capítulo 11 do Código de Falências [Processo nº 18], (conforme possa ser alterado, modificado ou complementado), para considerações adicionais e fatores de risco associados ao processo de recuperação judicial da empresa. Nada neste comunicado à imprensa deve ser interpretado como uma previsão ou estimativa de lucro para qualquer período, e nenhuma declaração neste comunicado à imprensa deve ser interpretada como significando que o desempenho financeiro da Empresa para os exercícios financeiros atuais ou futuros necessariamente corresponderá ou excederá seus resultados históricos. Além disso, este comunicado à imprensa não se destina a, não constitui e não deve ser interpretado como, considerado parte de, ou utilizado em conexão com qualquer informação ou memorando de oferta, contrato de compra de valores mobiliários, ou oferta, convite ou recomendação para subscrever, comprar, adquirir ou vender quaisquer valores mobiliários ou outros instrumentos ou participações financeiras ou qualquer outra transação.

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