Multi-Color Corporation annuncia la conferma del piano di ristrutturazione

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Multi-Color Corporation (“MCC” o la “Società”), leader globale nello sviluppo di soluzioni di etichettatura di alta qualità, oggi ha annunciato che il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del New Jersey (il “Tribunale”) ha approvato il piano di ristrutturazione preconcordato della Società (il “Piano”). MCC prevede di uscire da una procedura Chapter 11 pre-concordata nelle prossime settimane.

In base ai termini del Piano, MCC completerà un’operazione di ristrutturazione totale che permetterà di ridurre in modo significativo l’indebitamento nel bilancio della Società e di ricapitalizzare l’azienda. La ristrutturazione porterà a una riduzione dell’indebitamento netto di circa 3,8 miliardi di dollari, una diminuzione degli oneri finanziari annualizzati per cassa di oltre 330 milioni di dollari e una proroga delle scadenze del debito a lungo termine fino al 2033. Inoltre, MCC riceverà un importante investimento di 889 milioni di dollari da parte di CD&R e di un gruppo di creditori garantiti esistenti di MCC. Alla conclusione della procedura, la Società prevede di disporre di oltre 500 milioni di dollari in liquidità a sostegno della crescita e degli investimenti a lungo termine.

“La conferma odierna segna il quasi completamento del nostro processo di ristrutturazione finanziaria, che permette a MCC di affermarsi come un’azienda ancora più solida”, ha dichiarato Hassan Rmaile, presidente e amministratore delegato di MCC. “Con il supporto dei nostri azionisti, MCC uscirà con un bilancio del debito notevolmente ridotto e una liquidità disponibile a sostenere le nostre operazioni future, investire nell'innovazione e continuare a fornire le soluzioni di etichettatura di alta qualità che hanno guadagnato la fiducia dei nostri clienti. Sono grato ai nostri colleghi, clienti e fornitori per l'impegno incessante e il sostegno durante l'intero processo, e siamo fiduciosi nelle opportunità che ci attendono”.

La conferma del piano fa seguito al successo della mediazione e all'accordo globale raggiunto tra tutte le principali parti interessate nei procedimenti del Chapter 11 pre-concordati di MCC, con oltre il 99% degli azionisti aventi diritto di voto che hanno accettato il piano di Chapter 11 pre-concordato di MCC. L'accordo globale si aggiunge al supporto già ottenuto attraverso l'accordo di sostegno alla ristrutturazione firmato prima dell'inizio dei procedimenti del Chapter 11 preconcordati di MCC nel gennaio 2026.

Dopo l'approvazione del tribunale, MCC prevede di ricevere i proventi derivanti dal nuovo importante investimento in azioni ordinarie e privilegiate e di completare la propria ristrutturazione finanziaria nelle prossime settimane.

Per maggiori informazioni sulla ristrutturazione di MCC, compreso l'accesso alla documentazione del Tribunale, visitare www.veritaglobal.net/MCC. Gli interessati che desiderino ricevere informazioni possono contattare Verita, l'agente addetto alla gestione dei reclami e delle notifiche della Società, al numero (866) 967-1788 (numero verde per Stati Uniti e Canada) o al numero +1 (310) 751-2688 (dall'estero) o inviare una richiesta all'indirizzo www.veritaglobal.net/MCC/inquiry. Ulteriori informazioni sono inoltre disponibili sul sito MCCForward.com.

Consulenti

Kirkland & Ellis LLP e Cole Schotz P.C. agiscono in qualità di consulenti legali, Evercore Group LLC come banca di investimento, AlixPartners LLP come consulente finanziario, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP come consulente legale speciale per il Comitato speciale del CdA di LABL, Inc. e FGS Global come consulente della Società per le comunicazioni strategiche. Debevoise & Plimpton LLP e Latham & Watkins LLP sono i consulenti legali di CD&R, mentre Moelis & Company LLC è il consulente finanziario. Milbank LLP e PJT Partners prestano rispettivamente consulenza legale e finanziaria al gruppo ad hoc di creditori garantiti.

Informazioni su MCC

Multi-Color Corporation (MCC) è un leader globale nello sviluppo di soluzioni di etichettatura di alta qualità, innovative e sostenibili, per alcuni dei brand più famosi al mondo in un’ampia gamma di categorie del settore consumer. MCC si impegna a offrire le migliori soluzioni di etichettatura a livello mondiale per permettere ai clienti di consolidare i loro brand e aggiungere valore alle comunità in cui operano.

Dichiarazioni previsionali

l presente comunicato stampa contiene determinate dichiarazioni previsionali relative sia alla condizione finanziaria, ai risultati operativi e alle attività di MCC e delle sue sussidiarie sia ad alcuni piani e obiettivi a esse correlati. Tali dichiarazioni previsionali si identificano per il fatto di non riferirsi esclusivamente a fatti storici o attuali. Utilizzano spesso termini quali “anticipare”, “mirare”, “prevedere”, “meta”, “stimare”, “intendere”, “pianificare”, “obiettivo”, “ritenere”, “auspicare”, “mirare”, “continuare”, “sarà”, “potrebbe”, “dovrebbe” o altri termini di significato analogo. Tali dichiarazioni si basano su assunzioni e valutazioni effettuate dalla Società e sulla sua percezione di tendenze storiche, condizioni attuali, sviluppi futuri e altri fattori. Per loro natura, le dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze, perché si riferiscono a eventi e dipendono da circostanze che si verificheranno e i fattori descritti nel contesto di tali dichiarazioni previsionali nel presente documento potrebbero far sì che i risultati e gli sviluppi effettivi differiscano in misura sostanziale da quelli espressi o impliciti in tali dichiarazioni previsionali. Sebbene si ritenga che le aspettative riflesse in tali dichiarazioni previsionali siano ragionevoli, non può essere fornita alcuna garanzia che tali aspettative si riveleranno corrette; si avverte pertanto di non fare indebito affidamento su tali dichiarazioni previsionali, che sono valide solo alla data del presente documento. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare o correggere le informazioni contenute nel presente documento (sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro), salvo quanto richiesto dalle norme di legge. Numerosi fattori potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano in misura sostanziale da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali.

Tra i fattori che potrebbero causare tali divergenze figurano cambiamenti nelle forze globali, politiche, economiche, commerciali, competitive, di mercato, della catena di fornitura e normative; tassi di cambio e di interesse futuri; variazioni delle aliquote fiscali e eventuali future aggregazioni o dismissioni aziendali; incertezze e costi relativi all’Rsa e alla procedura Chapter 11, inclusi, tra gli altri, i possibili effetti negativi di tale procedura sulla liquidità e sui risultati operativi della Società, anche per quanto riguarda i rapporti con clienti, partner nella distribuzione, fornitori e altre terze parti; la perdita di personale e la capacità della Società di trattenere gli alti dirigenti e altro personale chiave a causa delle distrazioni e incertezze inerenti alla procedura Chapter 11; l’impatto di eventuali iniziative di riduzione dei costi; qualsiasi altro procedimento legale o normativo; la capacità della Società di ottenere capitale di esercizio, compreso il rispetto delle restrizioni imposte dai termini e dalle condizioni di qualsiasi finanziamento debtor-in-possession, come quello qui menzionato; la durata del periodo in cui la Società opererà sotto la protezione del Chapter 11; la tempistica dell’uscita dalla procedura Chapter 11; e il rischio che qualsiasi piano di riorganizzazione derivante non venga confermato o attuato. Si prega di consultare il Joint Prepackaged Plan of Reorganization of MultiColor Corporation and its Debtor Affiliates (Piano congiunto di riorganizzazione preconcordato di MultiColor Corporation e delle sue affiliate debitrici) ai sensi del Chapter 11 del Codice fallimentare [N. di Registro 17] e la relativa Dichiarazione informativa [N. di Registro 18], (come eventualmente emendati, modificati o integrati) che saranno depositati presso il tribunale per ulteriori considerazioni e fattori di rischio associati alla procedura Chapter 11 della Società. Nulla nel presente comunicato stampa è inteso come una previsione o stima degli utili per alcun periodo e nessuna dichiarazione in esso contenuta deve essere interpretata nel senso che la performance finanziaria della Società per l’esercizio annuale corrente o per quelli futuri corrisponderà o supererà necessariamente i risultati storici. Inoltre, il presente comunicato stampa non è destinato a, non costituisce e non deve essere interpretato come, né considerato parte di, o invocato in relazione a, qualsiasi informativa o protocollo di offerta, accordo di acquisto di titoli, o offerta, invito o raccomandazione a sottoscrivere, acquistare, vendere o acquisire in altro modo titoli o altri strumenti finanziari o partecipazioni in qualsiasi altra operazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.