Multi-Color Corporation宣布重组计划获确认

美国亚特兰大--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Multi-Color Corporation（“MCC”或“公司”）作为全球领先的优质标签解决方案提供商，今日宣布，美国新泽西州联邦破产法院（“法院”）已正式裁定确认公司提交的预打包重组计划（“该计划”）。MCC预计将在未来数周内完成预打包《第11章》重组程序并顺利退出。

根据该计划条款，MCC将推进一项全面的重组交易，显著降低资产负债表杠杆水平，并完成业务再资本化。此次重组预计将使公司净债务减少约38亿美元，年度化现金利息支出降低逾3.3亿美元，同时将长期债务到期结构优化并延长至2033年。此外，MCC还将获得来自CD&R及公司部分现有有担保贷款人组成的投资者团体约8.89亿美元的新增资金支持。重组完成后，公司预计将拥有超过5亿美元的可用流动性，为其长期增长与持续投资提供坚实保障。

MCC总裁兼首席执行官Hassan Rmaile表示：“本次重组计划获法院确认，标志着公司财务重组已接近完成，并为MCC以更为稳健的姿态开启新阶段奠定基础。在各方金融利益相关方的支持下，公司将以显著去杠杆化的资产负债表和充足的流动性顺利完成重组，进而支持未来运营、加大创新投入，并持续为客户提供其所信赖的高品质标签解决方案。衷心感谢全体员工、客户及供应商在整个过程中给予的坚定支持与承诺，我们对未来的发展机遇充满信心。”

该重组计划获得法院确认，建立在成功调解以及覆盖MCC预打包《第11章》程序中所有主要利益相关方的全面和解基础之上，且超过99%的有表决权利益相关方已投票支持该预打包重组计划。该项全面和解亦叠加了公司在2026年1月启动预打包《第11章》程序前通过签署重组支持协议所获得的既有支持。

在获得法院批准后，MCC预计将在未来数周内完成重大新增普通股及优先股投资资金的交割，并顺利完成其财务重组。

如需了解有关MCC重组的更多信息（包括查阅法院文件），请访问：www.veritaglobal.net/MCC。利益相关方如有疑问，可联系公司指定的索赔与通知代理机构Verita，电话：（866）967-1788（美国/加拿大免费）或+1 (310) 751-2688（国际），亦可通过www.veritaglobal.net/MCC/inquiry提交咨询。更多信息亦可访问MCCForward.com。

顾问机构

Kirkland & Ellis LLP与Cole Schotz P.C.担任公司法律顾问；Evercore Group LLC担任投资银行；AlixPartners LLP担任财务顾问；Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP担任LABL, Inc.董事会特别委员会的特别法律顾问；FGS Global担任公司战略传播顾问。Debevoise & Plimpton LLP与Latham & Watkins LLP担任CD&R的法律顾问，Moelis & Company LLC担任其财务顾问。Milbank LLP与PJT Partners分别担任有担保债权人特别小组的法律顾问及财务顾问。

关于MCC

Multi-Color Corporation（MCC）是全球领先的优质标签解决方案提供商，面向广泛的消费终端领域，为全球众多知名品牌提供创新且可持续的解决方案。MCC致力于为客户提供业界领先的标签解决方案，助力品牌价值提升，并为其业务所在社区持续创造价值。

前瞻性声明

本新闻稿包含若干前瞻性声明，涉及MCC及其子公司的财务状况、经营业绩及业务发展，以及与之相关的若干计划与目标。该等前瞻性声明并非仅反映历史或当前事实，通常可通过“预计”“目标”“预期”“推动”“估计”“拟”“计划”“宗旨”“相信”“希望”“旨在”“持续”“将”“可能”“应当”“或将”“或可”等或具有类似含义的措辞加以识别。上述声明基于公司作出的假设与判断，并结合其对历史趋势、当前状况、未来发展及其他因素的认知与评估。由于前瞻性声明涉及未来事项并取决于未来情形，其本质上存在不确定性与风险。本文件中所述相关因素可能导致实际结果及发展与该等前瞻性声明所明示或暗示的内容产生重大差异。尽管公司认为该等前瞻性声明所反映的预期具备合理基础，但无法保证相关预期一定能够实现。因此，提醒投资者不应过度依赖本文件所载前瞻性声明，该等声明仅反映截至本新闻稿发布之日的情况。除适用法律法规另有规定外，公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订本文件所载信息的任何义务。此外，尚有多项因素可能导致实际结果与前瞻性声明中所述或暗示的结果出现重大差异。

可能导致实际结果与前瞻性声明所述或暗示情况出现重大差异的因素包括但不限于：全球政治、经济、商业、竞争、市场、供应链及监管环境的变化；未来汇率及利率波动；税率调整以及未来任何业务合并或处置事项；与重组支持协议（RSA）及《第11章》程序相关的不确定性及成本，包括但不限于《第11章》程序可能对公司流动性及经营业绩产生的不利影响，以及对公司与客户、分销合作伙伴、供应商及其他第三方关系的潜在影响；在《第11章》程序固有的干扰与不确定性下，员工流失以及公司留任高级管理层及其他关键人员的能力；各项成本削减举措的实际影响；任何其他法律或监管程序；公司获取营运资金的能力（包括遵守任何“债务人持有期间融资”（DIP融资）安排项下条款与条件所施加的限制，例如本新闻稿所述相关融资）；公司在《第11章》保护下运营的持续时间；完成并退出《第11章》程序的时间安排；以及任何由此产生的重组计划可能无法实施的风险。有关与公司《第11章》程序相关的更多考量及风险因素，请参阅《Multi-Color Corporation及其债务人关联方根据美国破产法第11章提交的联合预打包重组计划》（案卷编号第17号）及《与Multi-Color Corporation及其债务人关联方根据美国破产法第11章提交的联合预打包重组计划相关的披露声明》（案卷编号第18号）（上述文件可能经不时修订、修改或补充）。本新闻稿所载任何内容均不构成对任何期间利润的预测或估计，亦不应被解读为公司在当前或未来财务年度的经营表现必然达到或超过其历史水平。此外，本新闻稿不构成，亦不应被视为或依赖为任何信息备忘录、发行文件或证券购买协议的一部分，亦不构成任何承销、购买、认购、以其他方式取得或出售任何证券或其他金融工具或权益，或进行任何其他交易的要约、邀请或建议。

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