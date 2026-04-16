-

Andersen Consulting nawiązuje współpracę z firmą Nuvolar

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting rozwija swoją platformę usług w dziedzinie cyfrowej transformacji wraz z zawarciem umowy o współpracy z firmą Nuvolar świadczącą usługi konsultacji technologicznych, która specjalizuje się w rozwoju oprogramowania opartego na przetwarzaniu danych w chmurze oraz zaawansowanych wdrożeniach Salesforce.

Założona w 2008 r. firma Nuvolar, której siedziba mieści się w Hiszpanii, oferuje usługi kompleksowego opracowywania produktów przy wykorzystaniu bogatej wiedzy fachowej w dziedzinie Salesforce, tworzenia spersonalizowanych aplikacji internetowych i mobilnych, kompleksowego programowania, projektowania UX/UI, zarządzania produktami oraz długotrwałego wsparcia. Firma zatrudnia ponad 110 specjalistów w Barcelonie, Madrycie, Miami i mieście Meksyk oraz współpracuje z klientami z sektorów lotnictwa, opieki zdrowotnej, towarów konsumenckich, farmacji oraz gastronomii i hotelarstwa w celu projektowania i wdrażania skalowalnych platform o kluczowym znaczeniu dla działalności biznesowej, pozwalających zoptymalizować działania i szybciej przeprowadzić cyfrową transformację.

– Dzięki współpracy z Andersen Consulting możemy oferować swoją wiedzę fachową na większą skalę – powiedział Marc Vivas, dyrektor generalny Nuvolar. – Jako firma ukierunkowana na kwestie techniczne, cieszymy się z tej współpracy, która pozwoli zapewnić klientom innowacyjne, niezawodne i zorientowane na użytkownika rozwiązania cyfrowe przyczyniające się do zrównoważonego wzrostu i osiągnięcia długofalowej dojrzałości cyfrowej.

– Firma Nuvolar wzbogaci naszą platformę o specjalistyczną wiedzę techniczną oraz bogate doświadczenie w zakresie opracowywania rozwiązań działających w chmurze – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Jej zdolności w zakresie tworzenia bezpiecznych, skalowalnych i wysokowydajnych aplikacji znacznie zwiększą nasze możliwości pod względem wspierania klientów poszukujących bardziej zaawansowanych rozwiązań dla swoich firmowych systemów.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishPolish

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Back to Newsroom