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Chemelex對Algo8進行少數股權投資，以推動AI驅動的製造業發展

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 電熱和感測解決方案領域的全球領導者Chemelex今日宣布，已對工業人工智慧(AI)公司Algo8進行少數股權投資，以加快AI在製造業中的應用。

本次投資將支援Algo8進一步展開技術研發，同時使Chemelex能夠強化其製造流程、提升生產效率，並持續向客戶交付優質產品。

Chemelex執行長David Prystash將加入Algo8的顧問委員會。

此次合作建立在現有商業合作基礎之上，也體現了Chemelex致力於運用先進技術，提升其全球製造網路的營運表現和供應可靠性。

Algo8開發了Plantbrain這款專有AI軟體，可整合工業系統的各類資料，生成預測性和指導性洞察，協助製造商實現營運最佳化、減少停機時間並改進決策。

Chemelex在其業務營運中部署Algo8的技術，以提升流程一致性、提高製造效率、實現更快速的資料驅動決策，並強化針對客戶的供應可靠性。

對Algo8而言，本次投資為其加快產品開發提供了資金，並使其獲得Chemelex的全球製造基地資源，協助其平台在工業環境中實現更廣泛的應用。

Chemelex執行長David Prystash表示：「投資先進技術是我們持續保持卓越製造領先地位的關鍵所在。Algo8的工業AI方案與我們提供優質可靠產品的承諾高度契合。將這些能力融入我們的營運，將提升生產效率、改善一致性，並強化我們滿足客戶需求的能力。」

Algo8執行長兼共同創辦人Nandan Mishra表示：「與Chemelex的合作讓我們能夠加快平台研發，並在全球製造環境中擴大部署規模。我們旨在透過AI驅動的解決方案，共同實現可衡量的效能提升。」

關於Chemelex

Chemelex是電熱與傳感解決方案領域的全球領導者，致力保護全球重大流程、場所和人員安全。我們秉承50多年的創新經驗和對優越品質的堅持，開發解決方案確保從工業廠房、資料中心到居家環境等不同場所的安全、可靠與效率。

Chemelex旗下值得信賴的品牌包括Raychem、Tracer、Pyrotenax和Nuheat，這些品牌共同協助世界充滿信心地向前邁進。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.chemelex.com

關於Algo8

Algo8是一家工業AI公司，為製造和工業環境開發軟體平台。其技術可整合多系統資料，提供預測性和指導性洞察，從而提升效率、生產力和營運表現。

公司業務遍及北美、歐洲、中東和亞洲。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.algo8.ai

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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媒體連絡人
Chemelex
Lowie Van Rymenant
行銷副總裁
Lowie.vanrymenant@chemelex.com
+32 (478) 278 893

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