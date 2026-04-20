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BlackBerry, JVCKENWOOD und SK Telecom treten Sisvel POS-Patentpool als Lizenzgeber bei

LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Der am 1. April angekündigte neue Sisvel Point of Sale (POS)-Patentpool hat in den letzten zwei Wochen drei neue Lizenzgeber hinzugewonnen. BlackBerry, JVCKENWOOD und SK Telecom haben sich den Gründungslizenzgebern Huawei, LG Electronics und Nokia angeschlossen und stellen nun auch ihre Patente im Rahmen des Programms zur Lizenzierung bereit.

Sisvel POS unterstützt 2G-, 3G-, 4G- und 5G-Technologien. Es ist das erste gemeinsame Lizenzprogramm, das Point-of-Sale-Geräte einschließt – eine Produktkategorie, die mittels Mobilfunkverbindungen die Zahlungsabwicklung für Kunden transformiert hat.

Teilnehmende Patentinhaber stellen ihre relevanten standardessentiellen Patente (SEPs) zu FRAND-Bedingungen zur Verfügung und erleichtern damit Herstellern von POS-Geräten den Zugang zu wichtigen IP-Rechten. Lizenzgeber werden bis Mitte Mai mit Anreizen für eine frühzeitige Teilnahme belohnt. Parteien, die an einem Beitritt zum Patentpool interessiert sind, werden gebeten, sich so bald wie möglich mit Sisvel in Verbindung zu setzen.

„BlackBerry, JVCKENWOOD und SK Telecom sind erstklassige Innovatoren im Mobilfunkbereich. Ich freue mich sehr, dass sie sich Sisvel POS anschließen“, sagt Programm-Manager Sven Törringer. „Seit der Ankündigung des Pools vor etwas mehr als zwei Wochen hat der Markt mit enormem Interesse reagiert. Wir sind zuversichtlich, dass wir weitere Patentinhaber für das Programm gewinnen können, bleiben Sie gespannt.“

Über Sisvel

Sisvel ist überzeugt von der Bedeutung von Kollaboration, Innovationskraft und Effizienz, um eine Brücke zwischen den Bedürfnissen von Patentinhabern und denjenigen zu schlagen, die auf ihre Technologien zugreifen möchten. In einem komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Marktumfeld ist es unser Leitprinzip, durch die Entwicklung und Implementierung flexibler, zugänglicher Kommerzialisierungslösungen faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen.

Sisvel | We Power Innovation

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