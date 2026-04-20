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BlackBerry, JVCKENWOOD e SK Telecom entrano a far parte del pool di brevetti POS di Sisvel come licenzianti

LUSSEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--Il nuovo pool di brevetti Sisvel Point of Sale (POS), annunciato il 1° aprile, ha aggiunto tre nuovi licenzianti nelle ultime due settimane. BlackBerry, JVCKENWOOD e SK Telecom si sono uniti ai licenzianti fondatori Huawei, LG Electronics e Nokia per mettere a disposizione i propri brevetti attraverso il programma di licenza.

Sisvel POS copre le tecnologie 2G, 3G, 4G e 5G. Si tratta del primo programma di licenza congiunta che riguarda i dispositivi POS, una categoria di prodotti che utilizza la connettività cellulare per trasformare l'elaborazione dei pagamenti dei clienti.

I proprietari di brevetti che partecipano al programma mettono a disposizione i propri brevetti essenziali standard (SEP) a condizioni FRAND, semplificando l'accesso ai diritti di proprietà intellettuale fondamentali per i produttori di dispositivi POS.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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