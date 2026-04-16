南アフリカの広告代理店バウンドレスがLuma Agentsを活用し、マツダ初のAIによるCMを制作

米カリフォルニア州パロアルト--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- Luma AI（Luma）は、南アフリカのヨハネスブルグに拠点を置く独立系広告代理店バウンドレスが、LumaのAIを活用したクリエイティブワークフローシステムであるLuma Agentsを駆使し、マツダ初となるAIによるCMが制作されたことを発表しました。最初のブリーフィングから最終承認までわずか2週間足らずで完成したこのプロジェクトは、CM制作におけるAIネイティブなワークフローの活用において重要な一歩となります。今回の提携の一環として、バウンドレスはLumaと契約を締結し、今後のクライアント向け業務において同社のAI技術をクリエイティブワークフローに統合していく予定です。

このプロジェクトは、バウンドレスと広告業界全体にとって画期的な出来事であり、AIネイティブなワークフローがいかに広告代理店の制作期間を短縮し、同時にクリエイティブな品質、ブランドの一貫性、そして運用管理を維持できるかを実証するものです。

このキャンペーンは、マツダMX-5の南アフリカ市場への再参入を支援するもので、このヘリテージフィルムは、固定カメラで複数のドライバーが同じ瞬間を通り過ぎる様子を捉えており、1980年代後半から現在に至るまでの数十年間を追体験させ、世界で最も多く販売されたこのロードスターを運転する変わらぬ喜びを映し出します。

画面に映し出されるのは洗練されたシンプルなコンセプトですが、従来の制作方法では、複数世代のMX-5モデル、大規模なキャスティング、時代に合わせたロケーション、そして高度な視覚効果など、非常に複雑な作業が必要となりました。バウンドレスはLuma Agentsを活用することで、コンセプト開発からビジュアル制作、編集、そして仕上げに至るまでを統一されたワークフローで進めることができました。これにより、引き継ぎ作業を削減し、承認プロセスを迅速化しつつ、従来の制作にあるような制約に縛られることなく、クリエイティブなアイデアの持つ野心的な発想を維持することができました。

このプロジェクトは、AIがいかに制作スピードの向上だけでなく、より意欲的でクリエイティブな表現を支援できるかを明確に示しています。バウンドレスにとって、このプロジェクトは、スピードと技術力の両方をサポートするAIワークフローによって、独立系代理店がより大規模で複雑な案件にも対応できることを示す好例となりました。

マツダ南アフリカのマーケティング＆コミュニケーション責任者であるデオリンダ・ダ・コスタ氏は、「このプロジェクトを通して、マツダの価値観である『人馬一体』、つまりドライバーと車との間に強い感情的な一体感を生み出すという理念を尊重しつつ、AIの可能性を探ることができました。イノベーションは常にマツダの基本理念の中核を成すものですが、テクノロジーは常に、あらゆる車両体験の根底にある感情を重視しなければなりません。バウンドレスとLumaによって、より創造的かつ柔軟な発想が可能になり、同時にマツダMX-5のストーリーと、この象徴的なマツダ車を運転する喜びを作品の中心に据えることができました」と述べています。

LumaのEMEA責任者であるジェイソン・デイは、「バウンドレスがマツダのために手がけたこの作品は、クリエイティブな野心と、アイデアの創出、スピード、反復、そしてコントロールのために構築されたテクノロジーワークフローが融合することで何が可能になるかを示しています。制作チームはLuma Agentsを駆使し、コンセプトから承認されたキャンペーンまでわずか2週間足らずで作業を完了し、その過程全体を通してマツダブランドとの整合性を維持することができました。これは、独立系広告代理店のより小規模で権限を与えられたチームで、より大規模で複雑なアイデアを、より迅速かつ効率的に、そしてクリエイティブな品質を損なうことなく生み出せるかという、説得力のある事例となります」と述べています。

バウンドレスのCEOであるポール・ジャクソンは、「バウンドレスのような独立系代理店にとって、これは、野心的な作品をよりスマートかつ拡張性の高い方法で制作できる機会となりました。Luma Agentsのおかげで、タイムラインと制作の複雑さを圧縮しつつも、最も重要な要素、つまりアイデアの力強さ、車両の仕上がりの質、クラフトマンシップへのこだわり、そしてマツダブランドの誠実さを損なうことなくプロジェクトを進めることができました」と述べています。

Lumaについて

米カリフォルニア州パロアルトに拠点を置くLumaは、推論と生成を単一のモデルアーキテクチャに統合した、マルチモーダルAIシステムを開発しています。同社の統合インテリジェンス プラットフォームは、動画、画像、3Dなど、エンドツーエンドのクリエイティブ作品の企画・制作を可能にするエージェントを支え、大手広告代理店、グローバル企業、エンターテインメント スタジオなどを支援しています。2025年には、世界初の推論型動画モデルであるRay3をリリースし、その後、ネイティブ1080p出力とプロフェッショナルなワークフローに対応する製作会社グレードの安定性を提供するRay3.14を発表しました。Lumaは、ヒューメイン、アンドリーセン・ホロウィッツ、AWS、AMDベンチャーズ、NVIDIA、アンプリファイ・パートナーズ、マトリックス・パートナーズ、およびテクノロジーとエンターテインメント分野の大手投資家から支援を受けています。詳細は、www.lumalabs.aiをご覧ください。

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