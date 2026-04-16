La agencia sudafricana Boundless lanza el primer comercial de Mazda producido con inteligencia artificial a través de Luma Agents

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Luma AI anunció hoy que Boundless, una agencia creativa independiente con sede en Johannesburgo, Sudáfrica, produjo el primer comercial de Mazda realizado con inteligencia artificial mediante Luma Agents, el sistema de creación asistida por IA de la empresa. El proyecto se completó en menos de dos semanas, desde la recepción del encargo inicial hasta la aprobación final, y marca un avance relevante en la adopción de procesos nativos de IA para la producción publicitaria. En el marco de esta colaboración, Boundless también firmó un acuerdo con Luma para integrar sus tecnologías de inteligencia artificial en su proceso creativo en futuros trabajos para clientes.

El proyecto representa un hito tanto para Boundless como para el sector publicitario en general, al demostrar cómo los procesos basados en inteligencia artificial permiten acortar los tiempos de producción sin afectar la calidad creativa, la consistencia de marca ni el control del proceso.

La campaña acompaña el regreso del Mazda MX-5 al mercado sudafricano. La pieza de estilo testimonial sigue una cámara fija mientras distintos conductores atraviesan un mismo momento a lo largo del tiempo, recorriendo décadas, desde fines de los años 80 hasta la actualidad, y transmitiendo el placer atemporal de conducir el descapotable deportivo más vendido del mundo.

Aunque el concepto luce simple en pantalla, su realización mediante métodos tradicionales habría implicado una producción compleja, con múltiples generaciones del MX-5, casting extensivo, recreaciones de época y un trabajo intensivo de efectos visuales. Con Luma Agents, Boundless avanzó desde el desarrollo de la idea hasta la creación visual, la edición y los ajustes dentro de un proceso integrado, lo que redujo instancias intermedias y aceleró las aprobaciones, sin limitar la ambición creativa a las restricciones de la producción convencional.

El proyecto pone en evidencia cómo la inteligencia artificial no solo acelera la producción, sino que también habilita propuestas creativas más ambiciosas. En el caso de Boundless, además, demuestra cómo las agencias independientes pueden abordar proyectos de mayor escala y complejidad gracias a procesos potenciados por IA que combinan velocidad y criterio creativo.

“Este proyecto nos permitió explorar las posibilidades de la inteligencia artificial sin perder de vista el valor de Mazda de Jinba Ittai, esa sensación de unidad emocional entre el conductor y el vehículo. La innovación siempre ocupó un lugar central en la filosofía de Mazda, pero la tecnología debe seguir poniendo el foco en la emoción que define la experiencia de conducción”, señaló Deolinda Da Costa, directora de Marketing y Comunicaciones de Mazda Southern Africa. “Con Boundless y Luma pudimos pensar de forma más creativa y flexible, al mismo tiempo que aseguramos que la historia del Mazda MX-5 y el placer de conducir este modelo icónico permanecieran en el centro de la pieza”.

“El trabajo de Boundless para Mazda muestra lo que se vuelve posible cuando la ambición creativa se combina con un sistema tecnológico diseñado para generar ideas, iterar con rapidez y mantener el control del proceso”, afirmó Jason Day, responsable de EMEA de Luma. “Con Luma Agents, el equipo pasó de la idea inicial a una campaña aprobada en menos de dos semanas, y mantuvo la integridad de la marca Mazda durante todo el proceso. Es un ejemplo claro de cómo las agencias independientes pueden desarrollar ideas más grandes y complejas con equipos más reducidos y ágiles, de manera más eficiente y sin resignar calidad creativa”.

“Para una agencia independiente como Boundless, la oportunidad pasa por producir trabajos ambiciosos de forma más inteligente y escalable”, señaló Paul Jackson, director ejecutivo de Boundless. “Luma Agents nos permitió acortar plazos y simplificar la producción sin perder de vista lo más importante: la fuerza de la idea, la calidad de la ejecución, el compromiso con el oficio y la integridad de la marca Mazda”.

Acerca de Luma

Luma, con sede en Palo Alto, California, desarrolla sistemas de inteligencia artificial multimodales que integran razonamiento y generación dentro de una misma arquitectura. Su plataforma Unified Intelligence impulsa agentes capaces de planificar y producir piezas creativas de punta a punta en video, imagen y 3D, y es utilizada por agencias publicitarias líderes, empresas globales y estudios de entretenimiento. En 2025, la empresa lanzó Ray3, el primer modelo de video con capacidad de razonamiento del mundo, seguido por Ray3.14, con salidas en 1080p nativo y estabilidad de nivel profesional para entornos de producción. La empresa cuenta con el respaldo de HUMAIN, Andreessen Horowitz, AWS, AMD Ventures, NVIDIA, Amplify Partners, Matrix Partners y otros inversores líderes del sector tecnológico y del entretenimiento. Más información en www.lumalabs.ai

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