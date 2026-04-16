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Rue Gilt Groupe將Riskified身分智慧整合至客戶服務體驗

共同創新將即時身分風險洞察融入客戶體驗工作流程，從而加快服務可信客戶，並減少詐騙和政策濫用行為

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 電商詐騙和風險情報領域的領導者Riskified (NYSE: RSKD)今日宣布，與頂級精品折扣電商公司Rue Gilt Groupe (RGG)達成創新導向型合作夥伴關係，將具備風險感知能力的身分智慧應用到RGG的客戶體驗中，實現服務升級。透過將Riskified的即時身分風險評分直接整合到客戶服務工作流程中，RGG讓客服人員能夠即時區分忠實會員和惡意濫用者，在為可信客戶提供更優質體驗的同時，精準降低詐騙和濫用行為造成的損失。

多年來，客戶體驗(CX)領導者一直面臨兩難抉擇：要麼提供即時解決方案以提升客戶忠誠度，要麼實施嚴格規則來遏制不斷增加的詐騙退款申請和退貨濫用行為。生成式AI的興起進一步加劇了這一挑戰，該技術透過合成身分、篡改照片、語音仿冒和更具誘導性的社會工程話術，為不法分子提供了可乘之機。

Riskified身分智慧填補了這一空白，將公司的政策濫用預防功能（包括Policy Protect）延伸至客戶服務工作流程，直接內建到客服人員使用的客戶關係管理(CRM)或服務控制台中。該身分聚類解決方案憑藉身分引擎解析全球商家網路中的超過50億筆歷史交易，能夠提供高置信度的身分資訊，揭示每封郵件、每筆訂單、每個帳戶、地址、索賠申請和電話號碼背後的唯一身分。資料顯示，13%的多索賠身分在多個商家平台均有活動，且這類身分平均擁有的帳戶數比無索賠身分多7倍。這使得從網路視角辨識身分成為偵測重複和協同濫用行為的關鍵。

當客戶聯絡客服中心提出退款申請或高風險請求（如包裹轉寄）時，客服人員可即時取得身分風險評分。這讓工作人員能立即掌握風險訊號和請求者的可信度，協助他們在當下做出更快、更準確的決策。隨著越來越多大企業在客戶服務一線部署AI客服，即時身分風險的重要性愈發彰顯。它既能防範惡意操作和濫用，又能減少誤判給客戶滿意度帶來的負面影響。

Rue Gilt Groupe會員體驗資深副總裁Maria Vargas表示：「當你確切知道正在與誰打交道時，就無需在保護業務和取悅客戶之間做出選擇。Riskified的身分智慧讓我們能夠更好地同時達成這兩個目標。透過將Riskified的風險和身分洞察直接融入Zendesk服務控制台，我們讓一線團隊有信心為最有價值的會員提供即時解決方案，同時對隱藏在虛假或被盜帳戶背後的慣犯濫用者施加必要限制，遏制其行為。」

Riskified身分智慧已經帶來了顯著的營運效益。使用Riskified的Policy Protect解決方案的商家，透過低風險身分的決策流程自動化和為高風險案例提供明確指引，使投訴率最高下降了30%，在部分案例中退款和退貨成本減少了7位數。

這彰顯了政策濫用行為的集中性。藉助Riskified Policy Protect，Amazon旗下智慧家庭安防系統Ring發現，每年有600人造成超過400萬美元的濫用損失，其中一些人每年的違規金額高達15萬美元。這顯示，一小撮慣犯就能造成巨大損失。點選此處閱讀Amazon Ring的成功案例。

Riskified行銷長Jeff Otto表示：「零售業的未來在於，既要為忠實客戶提供便捷、卓越的體驗，又要防範日益複雜的濫用行為。我們與Rue Gilt Groupe的合作代表了客戶體驗的下一個發展階段。藉助具備風險感知能力的身分智慧，無論是人工還是AI客服團隊，都能立即為可信客戶提供服務、加快問題解決，同時阻止惡意行為。每一次互動都以網路規模的智慧系統為支撐，以最大化客戶終身價值，防止收入流失。」

敬請參加風險感知型客戶體驗變革(The Risk-Aware CX Revolution)網路研討會，直播時間為2026年4月23日（週四），也可隨時點播。瞭解Riskified身分智慧如何協助客服團隊即時瞭解互動對象身分，協助商家加快服務可信客戶、攔截慣犯濫用者並保護收入，以及Rue Gilt Groupe如何改造其客戶服務工作流程。

關於Rue Gilt Groupe

Rue Gilt Groupe是首屈一指的折扣電商投資組合公司，以超值價格將超過3500萬會員與廣受歡迎的設計師品牌相連。旗下兩大互補品牌Rue La La和Gilt運用世界一流的商品推廣、技術和行銷手段，為品牌合作夥伴提供策略支援，並每日激發會員的購物熱情。我們的零售模式為線上購物注入活力，提供當代消費者所需的頂尖體驗。

關於Riskified

Riskified (NYSE:RSKD)使企業能夠透過巧妙因應風險來釋放電商的成長潛力。許多全球最大的品牌和線上銷售的上市公司都依賴Riskified確保防範退單糾紛，大規模打擊詐騙和政策濫用，並提高客戶保留率。Riskified人工智慧驅動的詐騙和風險情報平台由龐大的電商風險分析師、資料科學家和研究人員團隊開發和管理。該平台分析每次互動背後的個體，以提供即時決策和以身分為基礎的強大洞察力。如欲瞭解更多資訊，請造訪riskified.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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企業傳播：
Cristina Dinozo
資深傳播總監
press@riskified.com

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