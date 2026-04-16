HYROX y Amazfit consolidan su alianza con un acuerdo global por tres años

MILPITAS, California--(BUSINESS WIRE)--Amazfit, marca global líder en dispositivos inteligentes y propiedad de Zepp Health, anunció hoy un acuerdo global por tres años con HYROX, la serie mundial de competencias de fitness híbrido. La iniciativa convierte la colaboración regional existente en una alianza a escala mundial.

El acuerdo mejora la experiencia de atletas y participantes de HYROX en todas las etapas (entrenamiento, competencia y recuperación), a partir de una oferta ampliada de dispositivos inteligentes, que incluye relojes, anillos, cámaras, anteojos y bandas inteligentes. También suma funciones integradas en la aplicación, modos de entrenamiento específicos para HYROX e integraciones seleccionadas de datos de rendimiento. Con el avance de la alianza, Amazfit y HYROX profundizarán su trabajo conjunto en todo el ecosistema HYROX, incluida la red de entrenamiento HYROX 365, compuesta por gimnasios, entrenadores y atletas en preparación para competir.

“Nos entusiasma llevar esta alianza con HYROX al siguiente nivel”, afirmó Wayne Huang, director ejecutivo de Zepp Health. “HYROX registra un crecimiento sostenido y se consolida como una comunidad global de fitness. Este acuerdo refleja un compromiso compartido por mejorar la experiencia de atletas y participantes a través de los dispositivos inteligentes de Amazfit y sus tecnologías de entrenamiento conectadas”.

Por su parte, Moritz Fürste, cofundador y director de Marketing de HYROX, señaló: “HYROX nació con el objetivo de construir una comunidad global en torno al movimiento, el rendimiento y los logros compartidos. A medida que el deporte gana escala a nivel mundial, alianzas como esta resultan clave para sostener ese desarrollo. Amazfit entiende cómo entrenan, compiten y se recuperan los atletas, y juntos ofrecemos una experiencia más conectada para nuestra comunidad en cada etapa, desde la preparación hasta el día de la carrera y después”.

En línea con su expansión internacional, HYROX convoca a un público cada vez más diverso: desde atletas de élite hasta entusiastas del fitness y personas que participan por primera vez. Todos comparten un formato de competencia consistente y un mismo enfoque en el rendimiento. Al mismo tiempo, crece la demanda de propuestas de entrenamiento más estructuradas, medibles y conectadas, lo que abre nuevas oportunidades para acompañar a los atletas.

El acuerdo por tres años marca un hito en la relación entre Amazfit y HYROX y refuerza el compromiso conjunto de impulsar la evolución de las competencias de fitness híbrido.

Acerca de Amazfit

Amazfit, líder mundial en dispositivos inteligentes y fitness, forma parte de Zepp Health (NYSE: ZEPP), una empresa de tecnología aplicada a la salud con sede central en Gorinchem, Países Bajos. Zepp Health opera con una estructura organizativa distribuida y cuenta con equipos en América, Europa, Asia y otros mercados.

Amazfit desarrolla dispositivos inteligentes enfocados en el movimiento, diseñados para acompañar el entrenamiento, la recuperación y la evolución a lo largo del tiempo. Sus productos integran resistencia, fuerza y recuperación de forma integrada, lo que favorece un progreso sostenido.

La marca cuenta con el respaldo de Zepp, responsable de la inteligencia que potencia su experiencia de entrenamiento. Para más información, visite www.amazfit.com.

Acerca de HYROX

HYROX es un ecosistema global de eventos, entrenamiento y preparación que busca inspirar e impactar a 100 millones de personas. Su formato combina ocho tramos de carrera de 1 km con ocho estaciones de ejercicio y se posiciona como un estándar de referencia en competencias de fitness, con el objetivo de alcanzar el reconocimiento olímpico. Al conectar comunidades de gimnasios de todo el mundo a través del entrenamiento y la competencia, HYROX se consolida como uno de los principales motores del fitness a nivel global.

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