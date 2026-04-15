Gillette fait équipe avec la LNH au Canada

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Gillette, le chef de file mondial en matière de soins personnels pour hommes, et la Ligue nationale de hockey (LNH) ont annoncé aujourd’hui un partenariat canadien de plusieurs années, nommant Gillette partenaire officiel de la LNH en matière de rasage. Le partenariat unit deux marques ayant chacune une riche histoire dans le domaine du sport. Ensemble, ils sont motivés par la précision et la performance, partageant un engagement envers la maîtrise technique du plus haut niveau.

Gillette est le partenaire officiel de la LNH en matière de rasage au Canada Share

Le partenariat de Gillette avec la LNH renforce sa présence dans le paysage sportif canadien et célébrera l’un des sports les plus populaires au Canada, sur la glace et en dehors, à compter de la saison 2026-2027. Le partenariat intègre le hockey à l’héritage sportif de plus de 100 ans de Gillette, qui comprend des partenariats avec plusieurs des plus grands athlètes, équipes et ligues au monde dans les domaines du football, du soccer, du basketball, du baseball, des sports automobiles, des sports électroniques et plus encore.

« La LNH est l’une des ligues sportives les plus emblématiques au monde et nous sommes honorés de nous associer à elle alors que nous continuons de nous appuyer sur l’héritage de Gillette en matière de sports », a déclaré Jennifer Seiler, vice-présidente principale de Gillette Canada. « Notre partenariat avec la LNH souligne l’engagement de Gillette à aider les amateurs de sport partout au Canada à paraître et à se sentir à leur meilleur en soutenant leur sport préféré. »

« Nous sommes ravis d’accueillir Gillette en tant que partenaire officiel au Canada, alors que nous nous préparons à raser la glace avant les séries éliminatoires de la Coupe Stanley », a déclaré Kyle McMann, vice-président principal, développement commercial, LNH. « Ensemble, nous travaillerons en étroite collaboration avec Gillette et son équipe de renommée mondiale pour ravir les partisans de façons nouvelles et passionnantes. »

Plus de détails sur le partenariat de Gillette avec la LNH au Canada seront annoncés à l’approche de la saison 2026-2027. Pour plus de renseignements sur Gillette, y compris des détails sur l’expérience de rasage ultime de Gillette, le rasoir Gillette Labs, veuillez visiter le Gillette.ca.

À propos de Gillette

Depuis plus de 120 ans, Gillette offre une technologie de précision et des produits offrant une performance inégalée, améliorant ainsi la vie de plus de 800 millions de consommateurs partout dans le monde. Du rasage aux soins corporels, des soins de la peau à la protection contre la transpiration, Gillette offre une grande variété de produits, incluant des rasoirs, du gel à raser (en format gel, mousse et crème), des soins de la peau, des après-rasages, des antisudorifiques, des désodorisants et des nettoyants pour le corps. Pour obtenir de plus amples renseignements et consulter les dernières nouvelles de Gillette, visitez gillette.ca/fr-ca.

À propos de Procter & Gamble

P&G offre aux consommateurs du monde entier l’un des portefeuilles les plus solides de marques de confiance, de qualité et de premier plan, notamment Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® et Whisper®. Les activités de la communauté de P&G sont réparties dans près de 70 pays dans le monde. Visitez le https://www.pg.com pour obtenir les toutes dernières nouvelles et informations au sujet de P&G et de ses marques. Pour obtenir d’autres nouvelles de P&G, visitez notre site au www.pg.com/news.

À propos de la LNH

La Ligue nationale de hockey (LNH), fondée en 1917, compte 32 clubs membres. Chaque équipe reflète la composition internationale de la Ligue avec des joueurs de plus de 20 pays représentés, tous en compétition pour le trophée historique le plus apprécié dans le domaine des sports professionnels : la coupe Stanley. Chaque année, la LNH divertit plus de 670 millions de partisans dans les arénas et par l’intermédiaire de ses partenaires à la télévision et à la radio nationales; plus de 191 millions d’abonnés – comptes de la Ligue, de l’équipe et des joueurs combinés – sur Facebook, X, Instagram, Snapchat, TikTok et YouTube; et plus de 100 millions de partisans en ligne sur NHL.com. La Ligue diffuse des matchs dans plus de 250 pays et territoires par l’intermédiaire de ses détenteurs de droits, y compris ESPN, TNT Sports et NHL Network aux États-Unis; Prime Video, Sportsnet et TVA Sports au Canada; et par l’intermédiaire de SiriusXM NHL Network Radio™, Sports USA et TuneIn; et rejoint les partisans du monde entier avec des matchs qui peuvent être diffusés en continu dans près de 200 pays et territoires (énumérés ici) sur NHL.TV sur DAZN.

Les partisans sont engagés dans les actifs numériques de la Ligue sur les appareils mobiles par l’entremise de l’application gratuite de la LNH, sur neuf plateformes de médias sociaux, sur SiriusXM NHL Network Radio™ et sur NHL.com, offerts en huit langues et offrant un accès sans précédent aux statistiques des joueurs et des équipes ainsi qu’aux feuilles de match de chaque match de saison régulière et des séries éliminatoires datant de la création de la Ligue. NHL Productions développe une programmation originale captivante qui offre un accès sans précédent aux joueurs, aux entraîneurs et au personnel de la Ligue et de l’équipe pour la distribution sur les plateformes sociales et numériques de la LNH.

La LNH s’engage à bâtir des communautés saines et dynamiques en utilisant le hockey pour célébrer les partisans de toutes races, couleurs, religions, origines nationales, identité de genre, âge, orientation sexuelle et statut socio-économique. La plateforme d’impact social de la LNH, NHL Unites, réaffirme que la politique officielle du sport est celle de l’inclusion sur la glace, dans les vestiaires, les salles de conseil et les gradins. Pour plus de renseignements, visitez le NHL.com⁄fr

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