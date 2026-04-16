Skild AI rileva l'attività Robotics Automation di Zebra Technologies

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--Skild AI oggi ha annunciato l'acquisizione dell'attività Robotics Automation di Zebra Technologies, compresa la sua piattaforma di orchestrazione Symmetry Fulfillment.

Skild Brain, il primo software di intelligenza artificiale omnibodied del settore, progettato per funzionare senza conoscere in anticipo la forma esatta del robot — è in grado di controllare qualsiasi robot, in qualsiasi attività e in qualsiasi ambiente di magazzino. Grazie alla piattaforma di orchestrazione Symmetry di Zebra, collaudata sul campo, dispone ora dell'infrastruttura necessaria per implementare e coordinare intere flotte di robot basati su Skild Brain su scala aziendale.

Da automazione frammentata a intelligenza orchestrata: I robot dei magazzini oggi sono programmati secondo i compiti da svolgere, associati a hardware specifici.

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