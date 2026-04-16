HYROX en Amazfit versterken hun alliantie met een wereldwijd partnerschap van drie jaar

MILPITAS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Amazfit, een toonaangevend internationaal merk van smart wearables in handen van Zepp Health, maakte vandaag een wereldwijd partnerschap van drie jaar bekend met HYROX, de 'World Series of Fitness Racing'. Met dit partnerschap wordt de bestaande regionale samenwerking aanzienlijk uitgebreid tot een wereldwijde overeenkomst.

Dit uitgebreide partnerschap verbetert de ervaring van HYROX-atleten en deelnemers in hun training, wedstrijddeelname en herstel aan de hand van een ruimere set exclusieve smart wearable-categorieën — waaronder smart polshorloges, smart ringen, smart camera's, smart brillen en smart straps — samen met geconnecteerde app-ervaringen, HYROX-specifieke trainingsmodi en geselecteerde prestatiegegevensintegraties.

