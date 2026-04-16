HYROX en Amazfit versterken hun alliantie met een wereldwijd partnerschap van drie jaar

De verruimde overeenkomst tussen Amazfit en HYROX transformeert een succesvolle regionale samenwerking in een wereldwijd partnerschap, ter ondersteuning van de snelle wereldwijde groei van HYROX en de beweging van hybride training

original Amazfit and HYROX announce a new three-year global partnership that expands their collaboration worldwide and reinforces Amazfit’s exclusive position in the smart wearables category across HYROX events.

MILPITAS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Amazfit, een toonaangevend internationaal merk van smart wearables in handen van Zepp Health, maakte vandaag een wereldwijd partnerschap van drie jaar bekend met HYROX, de 'World Series of Fitness Racing'. Met dit partnerschap wordt de bestaande regionale samenwerking aanzienlijk uitgebreid tot een wereldwijde overeenkomst.

Dit uitgebreide partnerschap verbetert de ervaring van HYROX-atleten en deelnemers in hun training, wedstrijddeelname en herstel aan de hand van een ruimere set exclusieve smart wearable-categorieën — waaronder smart polshorloges, smart ringen, smart camera's, smart brillen en smart straps — samen met geconnecteerde app-ervaringen, HYROX-specifieke trainingsmodi en geselecteerde prestatiegegevensintegraties.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontact
Mary Thompson Woodbury
Hoofd PR, Amazfit Noord-Amerika
Mary.woodbury@zepp.com

