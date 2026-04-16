南非创意机构Boundless运用Luma Agents打造马自达首支AI生成广告作品

美国加利福尼亚州帕洛阿尔托--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Luma AI今日宣布，总部位于南非约翰内斯堡的独立创意机构Boundless，已借助Luma旗下AI驱动的创意工作流系统Luma Agents，完成马自达首支由人工智能生成的商业广告。该项目自初始创意简报至最终审批全流程历时不足两周，标志着以AI为原生驱动的商业制作流程迈出重要一步。作为此次合作的一部分，Boundless亦已与Luma签署协议，未来将在其客户项目中系统性整合Luma的人工智能技术至创意制作流程。

该项目不仅为Boundless，也为整个广告行业树立了重要里程碑，充分体现了以AI为原生驱动的工作流程，如何在显著压缩制作周期的同时，依然兼顾创意品质、品牌一致性与流程管控能力。

本次广告旨在支持马自达MX-5重返南非市场。该品牌传承影片采用固定机位叙事，不同时代的驾驶者在同一时间节点依次驶过，将观众带回自20世纪80年代末至今的岁月流转，生动呈现这款全球最畅销敞篷跑车历久弥新的驾驶乐趣。

尽管该创意在屏幕呈现上简洁而富有表现力，但若以传统制作方式执行，其复杂程度将显著提升——不仅需要调动多代MX-5车型、开展大规模选角，还需还原各个年代的场景，并配合大量视觉特效制作。借助Luma Agents，Boundless在统一工作流中实现了从创意构思、画面生成到剪辑与优化的全流程贯通，有效减少环节衔接、加快审批进度，同时在不受传统制作条件掣肘的前提下，完整保留了创意构想的表达张力与实现空间。

该项目充分表明，人工智能不仅能够加速制作进程，更为更具雄心的创意执行提供有力支撑。对Boundless而言，这亦验证了独立创意机构借助兼顾效率与工艺水准的AI赋能工作流程，能够承接规模更大、复杂度更高的项目。

马自达南部非洲区市场与传播负责人Deolinda Da Costa表示：“该项目使我们能够在充分尊重马自达‘人马一体’（Jinba Ittai）核心价值的前提下，探索人工智能的应用潜力——在驾驶者与车辆之间营造强烈且富有情感的‘合一’体验。创新始终是马自达品牌理念的核心，但技术的运用必须始终服务并凸显每一次驾乘体验背后的情感本质。”她补充道：“通过与Boundless及Luma的合作，我们得以以更具创意性和灵活性的方式推进项目，同时确保马自达MX-5的品牌叙事以及这款标志性车型所承载的驾驶乐趣，始终贯穿于整部作品的核心。”

Luma欧洲、中东及非洲地区负责人Jason Day表示：“Boundless为马自达打造的这一项目，充分展示了当创意雄心与围绕创意构思、效率、迭代与管控能力打造的技术工作流相结合时所能实现的潜力。借助Luma Agents，团队在不到两周内完成了从概念构想到获批广告方案的全过程，并在整个制作过程中始终保持了马自达品牌的完整性与一致性。这一案例生动表明，独立创意机构能够依托规模更精简且高效赋能的团队，以更快速度、更高效率实现更具规模与复杂度的创意构想，同时不以牺牲创意品质为代价。”

Boundless首席执行官Paul Jackson表示：“对于像Boundless这样的独立创意机构而言，真正的机遇在于以更高效、更具可扩展性的方式实现雄心勃勃的创意作品。借助Luma Agents，我们在压缩项目周期与制作复杂度的同时，始终未偏离最核心的要义——创意本身的力量、执行层面的品质、对专业工艺的坚持，以及马自达品牌的一致性与完整性。”

关于Luma

Luma总部位于美国加利福尼亚州帕洛阿尔托，致力于构建统一的多模态人工智能系统，在单一模型架构中融合推理与生成能力。其Unified Intelligence平台可驱动具备规划与端到端创作能力的智能代理，支持在视频、图像及3D等多种媒介形式上的创意生产，服务对象涵盖领先广告机构、全球企业及娱乐制作公司。 2025年，Luma推出全球首个具备推理能力的视频模型Ray3，随后发布Ray3.14，实现原生1080p输出，并为专业级工作流程提供稳定的制作性能。公司获得HUMAIN、Andreessen Horowitz、Amazon Web Services、AMD Ventures、NVIDIA、Amplify Partners、Matrix Partners以及来自科技与娱乐领域的多家知名投资机构支持。欲了解更多信息，请访问：www.lumalabs.ai

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