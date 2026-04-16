HYROX和Amazfit達成三年全球合作，深化雙方聯盟關係

加州米爾皮塔斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Zepp Health旗下的全球一流智慧穿戴式品牌Amazfit今日宣布，與世界健身競速系列賽事HYROX達成全新三年全球合作，將現有的區域合作大幅擴大為全球協議。

本次擴大合作透過更豐富的專屬智慧穿戴式產品類別，包括智慧手錶、智慧戒指、智慧相機、智慧眼鏡和智慧腕帶，搭配互連應用體驗、HYROX專屬訓練模式和精選運動資料整合功能，全面提升HYROX運動員和參賽者在訓練、競賽和恢復環節的體驗。隨著合作推進，Amazfit和HYROX還將在更廣泛的HYROX生態系統中深化合作，包括涵蓋健身房、教練和備戰比賽的日常健身愛好者的HYROX 365訓練網路。

Zepp Health執行長Wayne Huang表示：「我們欣然將與HYROX的合作推向新境界。HYROX已經形成強勁發展動力，正以全球健身社群的形式快速擴張。本次擴大後的合作體現了雙方共同的承諾，透過Amazfit的智慧穿戴式裝置和互連訓練技術提升HYROX運動員和參賽者的體驗。」

HYROX共同創辦人兼行銷長Moritz Fürste表示：「HYROX始終致力於圍繞運動、表現和共同成就打造全球社群。隨著我們持續在全球發展這項運動，此類合作在支援這一進程中扮演著關鍵角色。Amazfit深諳運動員的訓練、競賽和恢復方式，雙方攜手合作，能夠為我們的社群在從備賽到比賽日乃至後續的每個階段打造更具互連性的體驗。」

隨著HYROX在全球持續擴張，賽事吸引了菁英選手、資深健身愛好者和首次參賽選手等各類人群，他們因統一的賽事形式和對運動表現的共同追求而匯聚在一起。伴隨這一成長，對更加系統化、可量化和互連化訓練體驗的需求持續上升，為運動員提供支援的新機會隨之湧現。

這份全新三年協議代表Amazfit和HYROX合作關係中的重要里程碑，彰顯了雙方對於支援混合競速運動發展的共同承諾。

關於Amazfit

Amazfit是全球智慧穿戴式裝置和健身領導者，隸屬于總部位於荷蘭霍林赫姆的健康科技公司Zepp Health (NYSE: ZEPP)。Zepp Health以分散式組織模式營運，團隊成員和辦事處遍及美洲、歐洲、亞洲及全球其他市場。

Amazfit致力於打造以運動為核心的智慧穿戴式裝置，宣導有目的的訓練、平衡的恢復和長期的自我提升。Amazfit專為現代人的訓練方式而設計，將耐力、力量和恢復融入統一連貫的節奏，協助實現永續的長期進步。

Amazfit背後的核心技術支援來自Zepp，其研發的智慧技術為卓越訓練體驗提供保障。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.amazfit.com 。

關於HYROX

HYROX是一個集賽事、培訓和指導於一體的全球生態系統，旨在激勵和影響1億人的生活。基於8 x 1公里跑步和8個訓練站的獨特比賽形式，HYROX確立了健身競賽的黃金標準，並正在爭取獲得奧運會的肯定。HYROX憑藉訓練和比賽的變革力量，連結全球健身社群，成為健身文化的脈搏。

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